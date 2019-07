O primeiro bebê com marca-passo no Brasil venceu 1% de chance de sobreviver e chega aos 55 anos

O raio X do tórax de Ana Mafalda de Almeida Fernandes Goulão Corrêa mostra um conjunto de fios entrelaçados ao redor do seu coração. No peito da aposentada está, há 55 anos, parte da história do marca-passo, dispositivo que regula o ritmo cardíaco com estímulos elétricos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Aos 4 meses, já diagnosticada com um bloqueio no órgão, ela foi a primeira criança no Brasil a receber o aparelho. Graças ao marca-passo, Ana Mafalda, que não teria chances de sobreviver, estudou, trabalhou, teve três filhos e desafiou a morte nas mais de 40 cirurgias que fez ao longo da vida. É uma das mulheres no Brasil que há mais tempo vive com um aparelho desses no peito.

Primeira filha de um casal de portugueses, a menina nasceu com bloqueio total nos ventrículos. Na época, a família morava em Ribeirão Preto, no interior paulista, e recebeu a indicação de procurar uma cardiologista infantil na capital. Já de início ouviram que não havia nenhum tratamento, porque o caso dela era muito grave. “A médica passou alguns remédios que poderiam dar mais pulsação, porque o coração batia muito lentamente”, lembra o pai de Ana Mafalda, o aposentado Francisco Manuel Marinho Goulão, de 83 anos. Mas logo depois o bebê passou mal e precisou ser levado com urgência para o pronto-socorro. “Fiz respiração boca a boca e fomos direto para a Santa Casa. O coração dela parou dentro do táxi”, recorda Goulão.

No plantão da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, estava o médico pediatra Cyro Scala de Almeida. Hoje, aos 88 anos, ele se recorda da chegada do bebê. “À primeira vista, achei que estava morta. Depois notamos a respiração difícil e batimentos cardíacos muito fracos. Fizemos a reanimação, demos medicamentos e ela foi melhorando.”

Com a situação estabilizada, os médicos chegaram à conclusão de que teriam de implantar o aparelho, mas se depararam com um desafio. “Não havia nenhum caso aqui de criança com marca-passo, mas era a solução. A chance de viver era de 1% colocando o marca-passo. Optamos pelo 1%”, diz Goulão.

No Brasil, o aparelho tinha começado a ser implantado no ano anterior – o primeiro procedimento foi no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio. O marca-passo usado em Ana veio dos Estados Unidos com ajuda de um piloto de avião. “Não tinha no Brasil naquela época. Custou US$ 3 mil, era muito dinheiro, quase o valor de um carro popular. Eu era vendedor, trabalhei muito e aguentei a despesa.”

Com 184 gramas, o aparelho de sete centímetros de comprimento por seis de largura formava uma massa saliente no abdômen da menina. Médico cardiologista da Santa Casa e do Hospital Santa Isabel, Ronaldo Fernandes Rosa acompanha a paciente há três anos e classifica o procedimento como “uma sequência de eventos que deram certo”, mas afirma que aquela foi uma decisão arriscada.

“Não se tinha experiência médica nem tecnologia. Os cabos eram grosseiros e o desafio também era técnico. Os profissionais foram pioneiros e heróis.” Com o sucesso, o procedimento, realizado em setembro de 1964, foi reportado na revista científica Pediatrics, uma referência na área de pediatria.

