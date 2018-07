O primeiro brasileiro a ir ao espaço receberá visitantes em centro da Nasa

O astronauta Marcos Pontes, o primeiro brasileiro a viajar para o espaço, realizará uma visita especial ao Complexo de Visitantes do Kennedy Space Center, o centro de lançamento de veículos espaciais da Nasa (agência norte-americana de tecnologias de exploração espacial), na Flórida, nos Estados Unidos. De 20 a 22 ele estará no programa Fly With An Astronaut (Voe com um Astronauta) e será o guia por alguns dos lugares mais importantes do complexo de visitantes da Nasa.

A visita incluirá um passeio pelas plataformas de lançamento e ao Apollo Saturn V Center, construído para abrigar um veículo de lançamento Saturn V reformado e que conta com outras exibições relativas ao programa Apollo. Pontes ainda participará, entre 23 e 26 de julho, de um encontro no qual os aficionados pelo espaço poderão conhecer os detalhes sobre a vida de um astronauta e fazer perguntas aos membros da Nasa.

Especialmente nessas datas, os encontros dos horários de 14h serão realizados em português, direcionados aos brasileiros. Em 2006, Pontes se tornou o único brasileiro e o segundo latino a estar na ISS (Estação Espacial Internacional) em uma missão que levou o nome de Missão Centenário, homenagem aos 100 anos do voo de Santos Dumont. Mas, ao retornar ao Brasil, desligou-se da FAB (Força Aérea Brasileira) e encerrou sua carreira militar.

Nascido em Bauru, São Paulo, Pontes passou a infância sonhando em ser piloto de aviões. O sonho foi bem além do esperado quando em 2000 foi declarado oficialmente “astronauta da Nasa”.

O Kennedy Space Center Visitor Complex, o centro de visitantes do complexo da Nasa, dá vida a épica história do programa espacial americano, com exibição de diversos tesouros do espaço, como a cápsula da tripulação Apollo 14, artefatos do Projeto Mercury, incluindo o foguete e cápsula da Redstone e diversos outros modelos em escala de naves e capsulas espaciais desenvolvidos atualmente por empresas como Boeing e Space X.

Avião

Viajar é uma delícia, mas fica difícil encontrar alguém que goste de passar horas e horas dentro de um avião. Afinal, quanto mais você fica dentro dele, menos tempo tem para aproveitar uma praia ou um parque, por exemplo. De olho nessa questão, a Nasa, decidiu desenvolver um modelo de avião supersônico.

A expectativa é que o avião voe cerca de 2 mil quilômetros por hora e, consequentemente, faça trajetos em menor tempo. Por exemplo, uma viagem entre Londres e Nova York seria realizada em cerca de 3 horas (5 horas a menos do que acontece hoje). E o melhor: tudo isso por um preço semelhante ao das passagens de classe executiva dos aviões atuais.

Apesar da informação do avião supersônico ter sido divulgada recentemente pela agência espacial dos EUA, o desejo de diminuir o tempo de viagens não é um assunto novo.

Concorde, o pioneiro

Se você é jovem, talvez nunca tenha ouvido falar. Mas já houve um avião comercial de passageiros supersônico, chamado Concorde. A aeronave usada pela Air France e British Airways era uma maravilha tecnológica que voava a 2.158 quilômetros por hora. Aliás, transportou passageiros entre 1976 e 2003.

No entanto, o Concorde foi aposentado devido ao estrondo sônico, grande ruído que fazia ao ultrapassar a barreira do som. Os habitantes das cidades por onde ele decolava e pousava consideraram o barulho inaceitável. Hoje, qualquer avião que quebre a barreira do som é proibido em espaços aéreos comuns.

Um supersônico sem estrondo

A novidade é que a agência norte-americana promete um avião capaz de voar na velocidade máxima sobre a Terra sem ruídos que agridam as pessoas. Sim, ele pretende ser mais silencioso que o Concorde.

O protótipo, que já está sendo construído na Califórnia, pela Lockheed Martin Aeronautics Company, se chama X-59 QueSST. A sigla significa Quiet Supersonic Technology, que em português quer dizer Tecnologia Supersônica Quieta.

A expectativa é que o X-59 QueSST só esteja finalizado para voar em 2021. Mas os experimentos, provavelmente, devem começar ainda em novembro de 2018.

Deixe seu comentário: