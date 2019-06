O primeiro Grenal das semifinais do Gauchão Sub-20 terminou empatado em 2 a 2

Na tarde desse sábado, os times Sub-20 de Inter e Grêmio empataram em 2 a 2 o primeiro duelo das semifinais do Campeonato Gaúcho da categoria. O jogo foi disputado no centro colorado de treinamentos Morada do Quero-Quero, em Alvorada.

Com esse resultado, o Tricolor vai para o segundo confronto, em casa (quarta-feira que vem, às 15h, no centro de treinamentos Helio Dourado, em Eldorado do Sul) dependendo apenas de um empate sem gols ou em 1 a 1 para garantir vaga na decisão. O Saci, por sua vez, precisa de uma vitória por qualquer placar ou de um empate a partir de 3 a 3.

Caso o mesmo escore de 2 a 2 se repita, no entanto, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis. Quem avançar, terá pela frente o São José-POA ou o Guarany de Venâncio Aires, que se enfrentam às 19h deste domingo no interior do Estado.

Escalações

Sob o comando de Cesar Lopes, o Grêmio colocou em campo Adriel, Vanderson (Léo Bicca), Heitor, Rafael Costa (Natã), Matheus Nunes, Jhonata Varela, Fernando Henrique (Wesley), Rildo (Gabriel Biteco), Fabio (Vini Paulista), Elias e Hernandes.

Já o Inter do técnico Fábio Matias escalou Emerson Júnior, Carrijo (Leonardo Borges), Volnei, Pedro Henrique, Erik, Jonathan (Lucas Ramos), João Lucas (Luiz Vinícius), Fernando (Weslei Uptmoor), Dudu (Nicolas), Guilherme Pato e Caio.

O jogo

A rapaziada tricolor abriu 2 a 0 no início do segundo tempo, mas os colorados reagiram a tempo, evitando uma derrota em casa. Veja, a seguir, como foram os lances que resultaram nos quatro gols do Grenal Sub-20.

O Grêmio abriu o placar aos 38 minutos de bola rolando. Jhonata Varela deu o passe para Hernandes, que puxou o contra-ataque e serviu Elias. O atacante passou de viagem pelo marcador, invadiu a área pela esquerda e cruzou para trás. Fabio apareceu livre para dominar e bater firme, de canhota, no canto direito.

No segundo tempo, o cronômetro marcava 6 minutos quando o Tricolor roubou de bola e, novamente em um contra-ataque, Elias arrancou pela esquerda, foi pra cima da marcação e deixou a bola. Jhonata Varela passava por trás e bateu. A bola foi desviada de cabeça pela zaga e foi morrer no fundo da rede colorada pela segunda vez.

Mas o Mosqueteiro não conseguiu segurar a vantagem e acabou permitindo que o Saci igualasse tudo no centro de treinamentos de Alvorada. A reação veio com Guilherme Pato aos 25 minutos e Erick aos 37.

Toulon

Também nesse sábado, dois atletas da dupla Grenal se tornaram campeões do Torneio de Toulon (França), como atletas da Seleção Olímpica do Brasil. São eles o lateral-esquerdo Iago, do Inter, e o meia Matheus Henrique, do Grêmio.

O título foi conquistado diante do Japão, nos pênaltis (5 a 4), após um empate de 1 a 1 no tempo normal. Anthony marcou para a Canarinho aos 18 minutos do primeiro tempo, mas Ogawa igualou para os nipônicos aos 39.

Jogando como titulares na equipe treinada por André Jardine, Iago e Matheus Henrique começaram a partida, sendo que o meia tricolor estufou a rede adversária na série de penalidades. “Agora é descansar para fazer um bom retorno com a camisa do Grêmio”, declarou o jogador.

Quando desembarcarem em Porto Alegre com suas medalhas, eles encontrarão os seus respectivos elencos em pausa nos trabalhos, devido ao recesso para a Copa América. No estádio Beira-Rio, a equipe profissional se reapresenta no dia 21 (sexta-feira), ao passo que na Arena a data da volta é 24 (segunda-feira).

(Marcello Campos)

