O primeiro programa de computador que surgiu no mundo foi leiloado por 465 mil reais

Um livro que contém o primeiro programa de computador na história da humanidade foi leiloado na Inglaterra por 95 mil libras (cerca de R$ 465 mil) no último sábado (21). Escrito por Ada Lovelace, filha do poeta Lorde Byron, em 1842, a série de cálculos feita pela inglesa trazem a possibilidade de se fazer uma calculadora eletrônica.

A primeira edição de “Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage, Esq.” é um item raro – só existem seis primeiras edições restantes no mundo – e traz um conjunto de suposições escritas pelo engenheiro Charles Babbage, entre uma delas o trabalho de Ada, que expandiu um artigo teórico escrito alguns anos antes pelo matemático italiano Luigi Menabrea.

“Ela escreveu um programa para calcular equações complexas envolvendo números de Bernoulli”, disse Ursula Martin, biógrafa de Ada Lovelace, para o jornal The Guardian. “Isso mostra como um computador poderia ter ajudado os pesquisadores lá no século 19”, continuou.

Não foi divulgado pela casa de leilões Moore Allen & Innocent quem foi a pessoa que deu o lance mais alto pelo livro, que conta com um autógrafo de Ada.

O leiloeiro Philip Allwood descreveu o lote como “a primeira edição do papel mais importante da história da computação digital antes dos tempos modernos” e “uma peça extremamente rara”.

Exemplo

Além de ser conhecida como a primeira programadora do mundo, Ada também é lembrada por ser filha de Lord Byron. Não que o pai tenha sido um grande exemplo para Ada: na verdade, quem a criou foi sua mãe, a também matemática Anne Isabella Milbanke.

O casamento de Byron e Anne foi breve e marcado pelas traições do poeta, que havia se casado com a matemática porque estava endividado, e a família dela era rica. Cinco semanas depois do nascimento de Ada, Anne não pôde mais suportar os casos do marido e o abandonou. Ela então cuidou da educação da filha, despertando na mais nova o interesse pela matemática.

Lord Byron nunca chegou a conhecer sua única filha legítima. Anne temia que, se o fizesse, Ada seria levada para o mal caminho. O receio era tanto que por 20 anos a matemática manteve coberto o retrato do ex-marido que tinha em casa.

Levando vidas separadas, Ada e Lord Byron não tinham muito em comum. Ela se tornou uma aficionada pelos avanços tecnológicos da Revolução Industrial, enquanto ele era um apoiador do ludismo no Parlamento inglês, movimento que era contra todas aquelas máquinas que estavam substituindo trabalhadores.

Em seu leito de morte, o arrependimento chegou: “Oh, minha pobre criança! – minha querida Ada! Meu Deus, eu poderia ter visto ela! Dê a ela a minha bênção”, disse Lord Byron antes de morrer, de acordo com um de seus criados.

Mesmo que sua mãe se esforçasse em afastá-la do pai, muitos diziam que Ada tinha o temperamento do poeta. Ela era criativa, fazia uma “ciência poética”, apesar da rígida educação que teve.

“O amor de Ada tanto pela poesia quanto pela matemática levou-a a ver beleza em uma máquina de computação”, escreveu Walter Isaacson em seu livro Os Inovadores: Uma Biografia da Revolução Digital (Companhia das Letras, 568 páginas, R$ 62,90).

“A imaginação é a faculdade da descoberta, predominantemente. É ela que penetra nos mundos invisíveis que nos rodeiam, nos mundos da ciência”, refletiu Ada.

