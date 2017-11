O príncipe britânico Harry vai casar com a atriz Meghan Markle no ano que vem

O Palácio de Kensington confirmou nesta segunda-feira (27) que o príncipe Harry, 33 anos, ficou noivo da atriz Meghan Markle, 36. Pelo Twitter, a assessoria da realeza destacou que os dois subirão ao altar na “primavera de 2018” (outono no Brasil). De acordo com o palácio, o casal firmou o compromisso no começo de novembro.

Quinto na linha de sucessão ao trono britânico, Harry avisou a avó, rainha Elizabeth II, sobre o noivado e também recebeu a benção dos pais de Meghan. “Nós estamos incrivelmente felizes por Meghan e por Harry. Nossa filha sempre foi uma pessoa gentil e amável. Ver esta união com Harry, que compartilha das mesmas qualidades, é uma fonte de grande alegria para nós pais. Nós os desejamos uma vida inteira de felicidade e estamos muito animados pelo futuro deles juntos”, lê-se em comunicado de Thomas Markle e Doria Ragland.

Na tarde desta segunda-feira, os dois posarão para fotos na mansão em que o príncipe vive, em Londres, e concederão entrevista ao vivo à noite. O príncipe e a atriz confirmaram o namoro em 8 de novembro de 2016.

Nariz está entre os mais pedidos

A atriz Meghan Markle, conhecida pela série Suits, é dona do nariz mais pedido entre as mulheres que sonham em fazer uma cirurgia plástica nos Estados Unidos. Desde que iniciou o seu relacionamento com o príncipe Harry, por onde a atriz passa vira notícia e acabou se tornando referência para o cirurgião plástico de Nova York Stephen T. Greenberg.

“Vamos combinar, ela é deslumbrante, mas também remete ao tipo de moça comum, como se fosse uma vizinha nossa”, afirmou Greenberg em entrevista ao canal E!. Ao que se sabe, o nariz de Meghan não é fruto de plástica mesmo com a ponta arrebitada. Greenberg contou ter recebido mais pedidos para cirurgias inspiradas no nariz de Meghan do que nas Kardashians, que costumavam estar em primeiro lugar.

“Atualmente, ela é provavelmente uma das mais requisitadas. Isso se não for a número um. Até recentemente, as Kardashians estavam entre as mais pedidas pelos pacientes”, explicou o cirurgião.

Harry

Quem vê Harry à frente do Invictus Games – evento paralímpico do qual é um dos fundadores – e membro ativo da Royal Foundation, que ajuda instituições de caridade em todo o mundo, não deve imaginar como foi difícil para ele compreender o papel servil de um monarca.

“Eu acho que o que aconteceu com minha mãe provavelmente me levou a dar um passo atrás, pensando: como alguém que fez tanto pelo mundo e fez tanto por todos os outros seria tratada assim por uma determinada instituição?”, contou Harry.

Apesar do momento reflexivo pelo qual teve que passar, o príncipe entendeu a posição ocupada dentro da Família Real. “Demora um pouco para se acostumar, mas uma vez que entende a posição privilegiada em que está, você vai gastar o resto de sua vida dando e ganhando confiança e respeito do público em geral”, explicou.

Harry ainda classificou a princesa Diana como o modelo ideal para ele e opinou sobre o status de princesa do povo, o qual a mãe conquistou durante a vida. De acordo com o príncipe, ela tinha muitas coisas em comum com todos, mas certamente sabia ouvir o próximo.

Deixe seu comentário: