O príncipe Charles gastou 25 milhões de reais em roupas para filhos e noras no último ano

Ser membro da realeza britânica e estar em eventos oficiais diários é certeza de deixar um bom dinheiro em lojas de roupas. E, quando a família aumenta, a conta fica ainda maior. Segundo o jornal “Telegraph”, no ano passado, o príncipe Charles, responsável por patrocinar o guarda-roupa dos filhos e noras, gastou 4,96 milhões de libras (aproximadamente R$ 25,2 milhões), contra 3,52 milhões do ano anterior (R$ 17,9 milhões).

O aumento de gastos coincide com a chegada de Meghan Markle, que ficou noiva oficialmente de Harry em novembro do ano passado. Outra explicação para as altas despesas é o fato de que William e Kate estão cada vez mais envolvidos em eventos e viagens oficiais, já que a rainha diminuiu as atividades.

Mas da onde vem o dinheiro do futuro rei, patrocinador dos filhos? O “Telegraph” explica que a renda vem do Ducado da Cornualha, propriedade hereditária de Charles, que possui mais de 131 mil acres de terra em 23 condados, a maioria em Londres e no sudoeste da Inglaterra.

Bolsa da realeza

O estilo de Meghan Markle sofreu algumas mudanças depois do casamento com o Príncipe Harry e, entre elas, estão as bolsas que compõe o look da duquesa. Ela continua escolhendo bolsas exclusivas, que variam nas tonalidades, mas a forma e o tamanho se tornaram muito mais uniformes por uma regra da realeza.

Antes do casamento, Meghan já era conhecida por ditar tendências. Seu amor por bolsas, contribuiu para o chamado O Efeito Meghan – um movimento global de compras que se inflama toda vez que ela aparece nas ruas. Depois que ela usou a bolsa crossbody Mulberry azul-marinho para o Commonwealth Day (celebração que acontece anualmente na Abadia de Westminster, na segunda segunda-feira de março) em março, a Poshmark informou que as vendas da bolsa aumentaram em 95%.

Agora que faz parte da família real e precisa seguir regras, a duquesa transformou a clutch em sua bolsa para todas as ocasiões – uma excelente notícia para as marcas em que ela apostar. Normalmente, Meghan escolhe bolsas pequenas e com detalhes metálicos que se encaixam bem em uma das mãos, como a bolsa preta da Givenchy que usava no primeiro compromisso com a rainha Elizabeth II.

Kate Middleton também precisa seguir essa regra, assim como as outras mulheres da realeza. A princesa Diana não só era adepta do modelo, como o utilizada para tampar decotes ao entrar e sair de veículos.

Presente da rainha

A rainha Elizabeth II parece não poupar esforços para agradar os netos. Ela acaba de presentear o novo casal real, o príncipe Harry e Meghan Markle, com uma casa de campo. A propriedade, situada no condado de Sandringham Estate, é uma herança do rei George VI, pai de Elizabeth. O refúgio do casal leva o nome de York Cottage e está a 177 quilômetros da residência oficial do duque e da duquesa de Sussex, no Palácio de Kensington. O imóvel ocupa um terreno de 80 quilômetros quadrados e tem fama de mal-assombrado.

