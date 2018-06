O príncipe George foi fotografado brincando com uma arma de brinquedo e dividiu opiniões na internet

Conhecido por sua fofura, o príncipe George, que completa cinco anos no próximo mês, chamou a atenção do mundo no domingo (10) por outro motivo. Terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, o garoto foi fotografado se divertindo com uma arma de brinquedo.

De acordo com o jornal britânico Metro, as imagens foram registradas durante um torneio solidário de polo, no condado de Gloucestershire, na Inglaterra. George estava acompanhado da mãe — a duquesa de Cambridge, Kate Middleton —, da irmã, Charlotte, e de outras crianças.

Na internet, as fotos causaram certa polêmica. Vários internautas criticaram o fato de o garoto estar brincando com uma arma. “Nenhuma criança dessa idade deve olhar para uma arma como um brinquedo divertido”, disse uma usuária do Twitter. “Não é uma piada. Algumas pessoas perdem a vida por que seus filhos pensavam que estavam brincando com uma arma de brinquedo e era uma arma de verdade”, acrescentou outra.

“Esta foi a única coisa decepcionante sobre as fotos do jogo de polo. Eu realmente não entendo armas como brinquedo, por que brincar com coisas que você nunca deveria usar. Kate não deveria ser culpada sobre isso, já que não sabemos de quem é o brinquedo, mas alguém deve dizer que isto não é ok”, ressaltou um usuário que gere uma conta dedicada à família real.

“Isto não é ok, diz meu lado americano, afetado talvez pela violência armada de todos os dias nos Estados Unidos. Mas o meu lado britânico concorda. Nenhuma criança nesta idade deveria olhar para uma arma como um brinquedo divertido. Isto parece muito real (e eu amo o príncipe George, não me entendam mal)”, destacou outro internauta.

Houve, porém, quem não visse nenhum problema na brincadeira do príncipe. “Eu tinha uma arma de brinquedo quando era criança e cresci fora disso. Não cresci e virei um atirador em massa ou fiquei obcecada por armas. Odeio armas agora, então deixem o menino sozinho e deixem ele ser uma criança”, defendeu uma internauta.

Ainda segundo o Metro, George nutre certa admiração pela polícia. Seu pai, o príncipe William, teria dito isso a um policial que brincou que o garoto poderia ingressar na corporação. Em outro episódio, durante uma visita à Finlândia, William teria entregue uma carta de George a um Papai Noel, na qual o menino pedia um carro de polícia de presente.

Em outro episódio, o principezinho levou um bronca da prima Savannah Phillips. Na sacada do Palácio de Buckingham e enquanto era tocada o hino God Save the Queen, a menina, de apenas 7 anos, que é filha de Peter e Autumn Phillips, tapou a boca do herdeiro do trono britânico, causando comoção na internet. Isso aconteceu durante as celebrações da parada militar em homenagem ao seu aniversário de 92 anos da bisavó de George, a rainha Elizabeth II.

