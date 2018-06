O príncipe Harry e sua esposa Meghan precisaram devolver 35 milhões de reais em presentes: etiqueta não permite que a família real tenha sua imagem relacionada a marcas

Casados há quase duas semanas, príncipe Harry, 33, e Meghan Markle, 36, precisaram devolver presentes de casamento que contabilizam cerca de 7 milhões de libras esterlinas (o equivalente a R$ 35 milhões).

E isso não foi porque receberam cafeteiras e torradeiras repetidas. Segundo o site britânico Express, o casal, na verdade, nem chegou a desempacotar os objetos por conta das regras da família real.

Qualquer presente enviado por um cidadão desconhecido da realeza deve ser recusado e aqueles enviados por marcas devem passar por uma avaliação antes de serem aceitos.

Isso porque a família real não pode ter sua imagem usada pelas marcas para fins comerciais. Em teoria, a coroa deve arcar com os gastos e providenciar tudo que o casal precisar, para que Harry e Meghan não façam publicidade gratuita.

Antes do casamento, os noivos chegaram a pedir que os presentes fossem revertidos em doações à entidades de caridade apoiadas por eles. Em um comunicado oficial divulgado pelo Palácio de Kesington na época, eles explicavam porque poderiam não aceitar os mimos.

“Quando presentes são aceitos, o consentimento do Membro da Família Real deve estar condicionado à empresa não explorar o presente para fins comerciais. Presentes oferecidos por particulares que vivem no Reino Unido e que não sejam pessoalmente conhecidos do Membro da Família Real devem ser recusados quando houver preocupações sobre a propriedade ou motivos do doador ou sobre o presente em si.”

A empresa Bags of Love, especializada em roupas personalizadas, enviou um conjunto de biquínis e sunga customizados à duquesa e ao duque de Sussex para que eles vestissem na lua de mel.

Apesar de casos como o da empresa de roupas ter existido, há quem tenha respeitado o pedido do casal. O primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau, por exemplo, doou quase R$ 150 mil à organização Jumpstart em nome dos noivos.

Regras

Ser um membro da Família Real significa seguir algumas regras. Uma delas diz respeito ao tipo de roupa que as pessoas podem ou devem usar.

Entre as restrições e obrigações que mulheres da realeza devem seguir está a de vestir meias-calças em todos os eventos públicos que comparecerem.

“Você nunca verá uma mulher da realeza sem suas meias na cor nude. Eu poderia dizer que esta é a mais difícil e rígida regra no que diz respeito ao que a Rainha requisita”, disse a expert em assuntos da Família Real, Victoria Arbiter, ao Insider.

Além do uso de meias-calças por parte de mulheres da Coroa, outros costumes – alguns óbvios, outros nem tanto – também fazem parte da rotina da família real.

É proibido, por exemplo, dar as costas para a Rainha Elizabeth II, os herdeiros do trono do Reino Unido não podem realizar viagens sozinhos, alho está banido das cozinhas do Palácio de Buckingham porque a monarca não aprecia seu sabor, entre outros hábitos.

