O príncipe que gastou uma fortuna em um quadro de Leonardo Da Vinci virou ministro na Arábia Saudita

O príncipe Bader bin Abdallah bin Mohammed bin Farhan al Saud, que gastou 450 milhões de dólares para comprar o quadro “Salvator Mundi”, de Leonardo da Vinci, foi nomeado sábado (02) como novo ministro da Cultura da Arábia Saudita.

A nomeação foi anunciada pelo rei da Arábia Saudita, Salman bin Abul Aziz, em uma série de decretos. Um deles determina a criação do Ministério de Cultura e Informação.

Bader foi identificado como o comprador do quadro em um leilão realizado em novembro do ano passado por 450 milhões de dólares. O “The Wall Street Journal” afirmou que o príncipe atuou como representante do herdeiro do trono saudita, Mohammed bin Salman.

O “Salvador Mundi”, o único quadro de Da Vinci que está em uma coleção particular, se tornou a obra de arte mais cara da história.

O museu do Louvre de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, anunciou em dezembro que o quadro será exibido no local.