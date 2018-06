O Procon divulgou uma nova pesquisa com os preços de combustíveis em Porto Alegre

O Procon Porto Alegre realizou nesta sexta-feira (29) um novo levantamento de preços da gasolina comum, etanol e diesel em 40 postos da capital gaúcha. Os valores da gasolina comum variam de R$ 4,537 a R$ 4,789. Já os valores do álcool variam de R$ 3,699 a R$ 4,299; quanto ao diesel S500, vão de R$ 3,089 a R$ 3,350 e o diesel S10, de R$ 3,219 a R$ 3,499.

O consumidor poderá incluir na pesquisa de preços do Procon Porto Alegre o posto mais próximo de sua casa. Se desejar contribuir para o levantamento deverá contatar o Procon Municipal através do Twitter ou via mensagem inbox no Facebook enviando fotos. Devem constar também o nome do posto e o endereço. Postos de gasolina que desejarem incluir seus estabelecimentos nas pesquisas devem entrar em contato com o Procon.

Moradores de Porto Alegre podem registrar queixas pelo site do Procon Porto Alegre ou na sede da rua dos Andradas, 686, Centro Histórico. São distribuídas diariamente 90 fichas de atendimento, das 9h às 17h. O Procon Municipal também disponibiliza para a população uma loja no terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho, em funcionamento das 12h às 18h. O Procon Porto Alegre é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE).

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou no Diário Oficial da União a nova tabela com os preços de combustíveis a serem usados como o valor médio ao consumidor. Doze Estados e o Distrito Federal reduziram o chamado preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) do óleo diesel. As informações são da Agência Brasil.

Foram eles: Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Os novos valores devem começar a ser praticados no dia 1° de julho e fazem parte dos esforços para garantir a redução dos preços dos combustíveis, prometida para pôr fim à greve dos caminhoneiros, no mês passado. O PMPF serve de base para o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) feito pelas refinarias.

Em relação ao óleo diesel, o Estado que efetivou a menor redução foi Mato Grosso do Sul, onde a queda no preço médio por litro foi de R$ 0,27. O valor passou de R$ 3,65 para R$ 3,38. Em segundo lugar quanto à redução, está o Estado do Amazonas. Lá, o preço passou de R$ 3,59 para R$ 3,36. Entre os que reduziram, os mais tímidos foram Rio Grande do Sul (R$ 0,01) e Acre (R$ 0,09), que é também o Estado com média mais elevada: R$ 4,17 o litro do óleo diesel.

