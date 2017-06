O procurador-geral da RepÃºblica reforÃ§ou o pedido de prisÃ£o de AÃ©cio Neves ao Supremo

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reiterou ao STF (Supremo Tribunal Federal) o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG). Ele também se manifestou pela manutenção das prisões da irmã de Aécio, Andrea Neves, do primo, Frederico Pacheco, e do assessor parlamentar e cunhado do senador Zeze Perrella (PMDB-MG), Mendherson Souza Lima.

O procurador-geral afirma que a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública. Segundo ele, “são muitos os precedentes do Supremo Tribunal Federal que chancelam o uso excepcional da prisão preventiva para impedir que o investigado, acusado ou sentenciado torne a praticar certos delitos enquanto responde a inquérito ou processo criminal, desde que haja prova concreta do risco correspondente”.

Janot afirma ainda que, “não bastasse toda essa narrativa, vislumbra-se grande probabilidade de que a lavagem de parte dos R$ 2 milhões recebidos da propina paga recentemente pela J&F com participação direta de todos os requeridos ainda esteja em curso”.

“O contexto narrado evidencia haver, no caso concreto, habitualidade criminosa de longa data – verdadeiro profissionalismo dos requeridos – no cometimento de crimes de corrupção passiva e de lavagem de capitais, circunstância essa que acentua sua gravidade e reforça a necessidade da prisão preventiva”, argumenta.

O ministro Edson Fachin negou pedido de prisão de Aécio no dia 18 de maio. A PGR apresentou recurso, que ainda será analisado pelo plenário do STF.

Em nota, o advogado Alberto Toron, que faz a defesa de Aécio, afirmou que “refuta integralmente o teor da denúncia”, segundo ele, oferecida com “incomum e inexplicável pressa pela PGR, antes mesmo de o senador ter oportunidade de ser ouvido para prestar os esclarecimentos solicitados”.

Em delação premiada à Procuradoria-Geral da República, o empresário Joesley Batista, dono da JBS, entregou uma gravação de 30 minutos na qual Aécio pede ao empresário R$ 2 milhões para pagar a defesa dele na Operação Lava-Jato.

