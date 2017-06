O programa de milhagem Smiles disponibilizarÃ¡ conta conjunta para agrupar milhas de atÃ© seis pessoas

Segundo o presidente da Smiles, Leonel Andrade, a ideia veio do comitê de inovação da companhia e atende um desejo do consumidor. Hoje clientes da mesma família têm contas individuais independentes e muitas vezes nenhuma delas têm saldo suficiente para resgatar uma passagem.

“Pela primeira vez no setor teremos uma coalizão de pontos entre pessoas físicas. Hoje só temos entre empresas”, disse Andrade, ressaltando que a iniciativa é inédita na indústria de milhagem no mundo.

A conta família é uma forma de estimular as pessoas cadastradas no Smiles a aderir o seu programa de assinaturas, o Clube Smiles. Por meio do programa, os assinantes pagam um valor mensal para receber um crédito de milhas recorrentes e outros benefícios, como vantagens em promoções da empresa.

Cada grupo terá um administrador, que poderá adicionar outras cinco pessoas à conta. Apesar do produto chamar conta família, os membros do grupo não precisam necessariamente ter parentesco.

As milhas que eles acumularam antes de entrar no grupo permanecem nas suas contas individuais. O que for adicionado depois vai para a conta do grupo. (AG)