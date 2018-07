O proprietário de um mercado foi preso e mais de uma tonelada e meia de alimentos foi apreendida em uma operação no Vale do Taquari

Uma pessoa foi presa e dois estabelecimentos parcialmente interditados durante uma operação da Força-Tarefa Segurança Alimentar no município de Taquari, no Vale do Taquari, na quinta-feira (19). No total, seis locais foram autuados e 1,6 tonelada de alimentos impróprios ao consumo foram recolhidos e inutilizados.

Durante a ação, o dono do Mercado Ávila foi preso por crime contra as relações de consumo. Também foram vistoriados e autuados o Mercado Pacheco, o Mercado Dia, o Supermercado Paraíso, o Supermercado Bom D+ e a Padaria Pão Quente. As interdições parciais aconteceram no depósito do Mercado Ávila, pela presença de roedores, e na atividade de produção de padaria e confeitaria do Mercado Paraíso, por péssimas condições de higiene.

Conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, os principais problemas encontrados foram produtos vencidos, sem procedência, fracionados irregularmente, estragados e fora da temperatura adequada. Além disso, foram detectados graves problemas de higiene, com presença de roedores e fezes dos mesmos.

Também participaram da ação o promotor de Justiça de Taquari, Roberto Carmai Duarte Alvim Junior, representantes da Vigilância Sanitária Estadual, da Secretaria Municipal da Saúde de Taquari, da Secretaria Estadual da Agricultura, da Delegacia do Consumidor e do Procon Estadual.

Estrela

Na quarta-feira (18), agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar vistoriaram quatro estabelecimentos comerciais em Estrela, no Vale do Taquari. Mais de três toneladas de alimentos impróprios para o consumo humano foram apreendidas e inutilizadas durante a operação.

Foram vistoriados o Entreposto de Carnes Gauchinho, que teve o proprietário preso, a Padaria 20 Buscar, que teve a produção interditada, o Esquinão e um entreposto clandestino de carne, interditado pela Secretaria Estadual da Agricultura. Conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, os principais problemas encontrados foram produtos vencidos, sem procedência, fracionados irregularmente, estragados e fora de temperatura adequada, além de carnes sem inspeção. Também foram detectados graves problemas de higiene.

