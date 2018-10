O protagonismo das Forças Armadas deve crescer no governo de Bolsonaro

Os militares passaram a reviver um protagonismo no Executivo antes mesmo de chegarem ao Palácio do Planalto pelas urnas. Fraco e impopular, o presidente Michel Temer abriu espaços para os generais dentro do governo e à frente do Ministério da Defesa, que saiu das mãos de um civil, de maneira inédita. Com o ex-capitão Jair Bolsonaro (PSL) e o ex-general Antônio Hamilton Mourão (PRTB) agora no poder, esse protagonismo deve crescer.

Conforme o grupo que planeja as ações do governo Bolsonaro, as Forças Armadas devem intensificar sua atuação em operações de GLO (garantia da lei e da ordem), aumentar a presença em áreas distintas da defesa – como saúde, educação e infraestrutura – e tentar dar mais efetividade a projetos tidos como prioritários, mas que esbarram em falta de dinheiro.

Por outro lado, as Forças Armadas devem reduzir ações de assistência a refugiados, como hoje ocorre na região de fronteira com a Venezuela. Os abrigos de venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, são administrados e controlados pelo Exército.

Prioridades

Dentre os projetos prioritários que os altos comandos esperam destravar, estão a defesa cibernética e a aquisição de blindados (Exército), submarinos nucleares (Marinha), caças suecos e o avião de transporte militar KC-390 (Aeronáutica).

A análise nas Forças Armadas é que, hoje, os investimentos demandam R$ 6,5 bilhões por ano. Neste ano, a destinação orçamentária foi de R$ 4,5 bilhões, segundo fontes do Ministério da Defesa. O pagamento dos soldos e proventos dos 350 mil militares da ativa e dos 350 mil da reserva consomem 70% de todo o orçamento da área.

A expectativa é que o gestão de Bolsonaro turbine o orçamento para investimentos. Em entrevistas à imprensa durante a campanha, o general da reserva Hamilton Mourão, agora vice-presidente eleito, declarou não haver condições para incrementar o orçamento do setor.

