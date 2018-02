O próximo duelo do Inter pelo Gauchão será neste domingo contra o São Luiz

O próximo jogo do Inter será neste domingo (25), às 17h, contra o São Luiz, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Segundo o clube gaúcho, a mudança de estádio se fez necessária por conta da alteração de datas feita pela Federação Gaúcha de Futebol. No domingo, o estádio Beira-Rio estará cedido para a produção do show do músico Phil Collins.

O Colorado lidera o Gauchão com 16 pontos somados. A arbitragem da partida deste domingo será comandada por Érico Andrade de Carvalho, com a assistência de Luíza Naujorks Reis, Gustavo Marin Schier e Marco Paim Reis.

No último duelo pelo Gauchão, o Inter empatou sem gols com o São Paulo em Rio Grande, no último domingo (18). O time colorado teve em campo uma formação alterativa que vem atuando na maioria das partidas em 2018.

Copa do Brasil

Na quarta-feira (21), jogando no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, o Inter venceu o Remo por 2 a 1, garantindo vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Os donos da casa saíram na frente com Felipe Marques, mas o Colorado virou com gols de Leandro Damião e Edenilson, ainda no primeiro tempo.

O próximo adversário do Colorado no torneio será o Cianorte (PR), que na mesma noite bateu fora de casa o Criciúma (SC) nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A partir de agora, a competição entra no sistema de mata-mata: o primeiro duelo será disputado no estádio Beira-Rio, já na próxima quarta-feira (28), ao passo que o confronto de volta está marcado para o dia 14 de março, no Paraná.

Deixe seu comentário: