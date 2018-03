O PSB disse a Joaquim Barbosa que não garante a vaga de candidato a presidente

Dirigentes do PSB voltaram a dizer ao ex-presidente do STF Joaquim Barbosa que não podem garantir a ele apoio para uma candidatura presidencial agora. O ministro tem até 7 de abril para decidir se assina a ficha de filiação na sigla.

“Ele é muito bem-vindo, mas, se vai ser candidato ou não, é algo que vai ter que ser analisado mais para frente”, afirma o secretário-geral do partido, Renato Casagrande.

Na conversa com Barbosa, o vice-governador de São Paulo, Márcio França, disse que as alianças do PSB em vários estados já estão definidas e seria ruim colocar agora uma peça nova que pode desestabilizá-las.

No ano passado, Barbosa disse a pessoas próximas que só entraria no PSB se tivesse certeza do apoio para se candidatar. Agora, ele cogita a possibilidade de se filiar mesmo sem esse compromisso.

Principal adversário do PT

O PT recebeu pesquisas e análises que apontam um nome como o mais perigoso para as pretensões eleitorais do partido em 2018: Joaquim Barbosa.

O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), que apareceria com quase 10% em alguns cenários traçados para a legenda, teria potencial de atrair parte do eleitorado petista, por sua história e perfil de centro-esquerda —ainda que tenha condenado líderes da agremiação no processo do mensalão.

As mesmas análises dizem que, depois de tudo o que aconteceu no Brasil, candidatos que seguem com o mesmo discurso, como Geraldo Alckmin (PSDB), Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede) correriam o risco de “virar pó”.

Barbosa pode se filiar ao PSB, até 7 de abril, mesmo sem a garantia de ser candidato. Há um obstáculo: a legenda, em PE, quer se alinhar com o PT para evitar que Marília Arraes, neta de Miguel Arraes, se lance candidata pelo partido de Lula. Ela é considerada grave ameaça às pretensões do governador Paulo Câmara, candidato à reeleição.

Roteiro

A bancada do PSB já teria definido o roteiro para a filiação do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa à legenda.

Na próxima semana, a maioria dos 31 deputados deverá estender um tapete vermelho para Joaquim Barbosa no ato de filiação.

Ao todo, cerca de 25 deputados planejam se encontrar com Barbosa para dizer ao ex-presidente do STF que ele terá a legenda se quiser se candidatar à Presidência da República nas eleições deste ano.

Por enquanto, Joaquim Barbosa tem dito que se filiará ao partido, mas ainda quer avaliar nos próximos meses a viabilidade de uma candidatura.

No partido, a entrada de Joaquim Barbosa na disputa eleitoral é dada como certa.

Apesar do aval da cúpula do PSB, há, ainda, resistências regionais a que o partido lance candidatura própria.

Condenação

Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve, no mês de fevereiro, a condenação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa. Os desembargadores analisaram um recurso do ex-presidente da Corte máxima contra a decisão que o obriga a indenizar o jornalista Felipe Recondo.

Em outubro de 2016, Joaquim Barbosa foi condenado, por 3 votos a 2, pela 4.ª Turma Cível do Tribunal, a pagar R$ 20 mil por danos morais.

Em 2013, quando era repórter do Estadão, Felipe Recondo foi chamado de “palhaço” por Joaquim Barbosa e ainda ouviu do então ministro que deveria “chafurdar no lixo”.

