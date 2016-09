O PSDB é o partido que mais recebe apoio nas eleições municipais

O quadro de coligações nos 92 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores – aqueles onde poderá haver segundo turno – sugere fortalecimento do PSDB e uma tendência de isolamento do PT. Nesse pequeno grupo de cidades, domicílio de quase 40% do eleitorado, ambos lançaram 56 candidatos, mas as alianças encabeçadas pelo PT são bem menores na comparação direta. Levantamento do jornal Valor Econômico com dados das 14 maiores siglas (as que têm dez ou mais deputados) mostra que candidatos tucanos têm 189 apoios partidários. Os petistas têm 69. Entre um e outro estão o PMDB, 123 apoios, e o PSB, 97.

Nos maiores municípios, coligações maiores costumam render mais tempo de propaganda na TV. Nos menores, a principal vantagem tende a ser um número maior de candidatos a vereador na chapa e, portanto, mais capilaridade e cabos eleitorais. Nesses 92 municípios não há petista apoiando candidato do PSDB ou do DEM, nem tucano ou democrata apoiando postulante do PT. Mas predominam as alianças indiscriminadas.

Comentários