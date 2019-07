O PSG aceita negociar Neymar por 176 milhões de reais a menos do que pagou

O PSG fixou um preço para liberar Neymar. Sem troca de jogadores. Ao menos é o que diz o jornal catalão “Sport”, que em sua capa da edição desta terça-feira (30) diz que o time francês está disposto a negociar o brasileiro por até 180 milhões de euros (o equivalente a 757 milhões de reais na cotação atual). Com tal preço, o clube ainda espera conversar com o Barcelona para acertar a transferência.

O valor inicial pedido pelo Paris Saint-Germain era de 300 milhões de euros (cerca de 1,2 bilhão de reais). Diante do pouco avanço nas conversas, o clube francês, segundo o “Sport”, cedeu e baixou o preço do brasileiro. O montante sugerido pelo diário espanhol é 42 milhões de euros inferior ao pago pelo próprio PSG para tirá-lo do Barcelona no ano de 2017, diferença que corresponde a 176 milhões de reais na cotação atual.

Com tal valor fixado, o Paris Saint-Germain, de acordo com o jornal “Sport”, não pretende envolver Neymar em uma troca de jogadores. No início das conversas, o Barcelona teria feito duas ofertas diferentes para ter o brasileiro.

Numa delas, cederia Philippe Coutinho e Rakitic mais 40 milhões de euros (o equivalente a 168 milhões de reais) pelo camisa 10. Outra oferta envolveu apenas um jogador diferente: Coutinho mais Dembélé e os mesmos 40 milhões de euros. As duas propostas teriam sido recusadas pelo time parisiense.

Nesta segunda-feira (29), outro jornal catalão, o “Mundo Deportivo”, publicou que o atacante brasileiro e seu estafe estão nervosos com a indefinição sobre seu futuro.

Enquanto não coloca um ponto final na novela, Neymar segue na China, onde o Paris Saint-Germain realiza pré-temporada. Ele fez, por três dias seguidos, trabalhos físicos e com bola ao lado do zagueiro Kimpembé, que se recupera de cirurgia no abdômen. O próprio brasileiro está em fase final de tratamento de lesão no tornozelo.

Verrati apoia Neymar

Questionado sobre o caso do colega brasileiro, o italiano Marco Verratti defendeu que o PSG não deve manter no elenco um jogador insatisfeito.

“Acho que se um jogador quiser sair, no final ele sempre encontrará um caminho para isso. E é melhor assim, senão o clube vai manter alguém que não quer, que vai estar contra o clube … Quando um jogador realmente quer sair, o clube deve deixá-lo ir, dependendo das condições financeiras definidas pelo clube, é claro, mas não segure um jogador que quer sair”, disse, à rádio francesa RMC Sports.

Fora dos amistosos

Apesar da aflição, Neymar optou por não se rebelar e está fazendo a pré-temporada com o PSG na China normalmente. Mas não entrará em campo nos amistosos agendados pelo clube, como o desta terça-feira (30), diante do Sydney FC, da Austrália.

A justificativa oficial é a de que Neymar segue em processo de recuperação da lesão no tornozelo que o tirou da Copa América em junho. O atacante, porém, já bateu bola normalmente em evento de seu instituto há duas semanas e vem treinando sem complicações com o time.

Além dos amistosos, Neymar certamente não participará da Supercopa francesa contra o Rennes, pois está suspenso por ter agredido um torcedor na final da Copa da França. Caso permaneça no clube, ele só deve atuar em 11 de agosto, na abertura da Ligue 1.

