O PT acionou o Conselho de Ética da Câmara contra o “deputado da tatuagem”, depois que ele compartilhou no WhatsApp uma foto seminua da filha adolescente da colega Maria do Rosário

Desde que saiu do anonimato após tatuar o nome do presidente Michel Temer no ombro, Wladimir Costa (SD-PA) vem colecionando polêmicas. Nesta quarta-feira, o parlamentar será alvo de uma nova representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sob a acusação de quebra de decoro parlamentar.

Isso porque ele compartilhou, por meio de um grupo do aplicativo WhatsApp que reúne deputados e assessores, uma montagem com a foto da filha da deputada Maria do Rosário (PT-SP) e do deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), filho do não menos polêmico Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

Na imagem, obtida na conta da adolescente de 16 anos na rede Instagram, a filha da petista aparece com a calcinha à mostra. Em contraposição, o filho de Bolsonaro está de terno-e-gravata. Na legenda, a frase: “É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais”.

Costa enviou a montagem ao grupo da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. O deputado Wilson Filho (PTB-PB), presidente do colegiado, reagiu pedindo respeito e ressaltando que esse tipo de postagem não seria permitido no grupo.

“Eu acho que a educação dos filhos cabe aos pais, não a um colega de trabalho”, declarou Wilson Filho. “O grupo é voltado para assuntos daquela Comissão então eu o repreendi, como faria com qualquer outro que colega que fizesse isso. Também pedi para que ele fosse retirado do grupo porque eu achei pesada a mensagem.”

Representação

Na representação que será protocolada no Conselho de Ética, o deputado Jorge Solla (PT-BA) afirma que a foto foi tirada do contexto e usada para “atingir o elo familiar” de Maria do Rosário.

“Desse modo, o representado [Costa] atacou indevidamente a pessoa da deputada Maria do Rosário, utilizando-se, indevida e ilegalmente, da imagem de sua filha adolescente para invectivar sua condição de mãe, de parlamentar e de mulher, fazendo comparações entre filhos com o intuito de deliberadamente depreciar”, diz o documento.

O acontecimento poderia ficar apenas nas trocas de farpas, comum entre parlamentares com posicionamentos opostos, não fosse o fato de o compartilhamento de fotos de menores de idade ser crime previsto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

“É uma adolescente, menor de idade, sendo exposta dessa maneira, seminua, em um grupo oficial de trabalho da Câmara. Esse parlamentar insiste em transgredir os limites do bom senso e da decência”, afirmou Jorge Solla. “A punição pode ajudar a evitar que o compartilhamento de mensagens ofensivas nos grupos de WhatsApp de deputados vire moda.”

Por meio de sua assessoria, Maria do Rosário declarou que a foto é do Instagram pessoal de sua filha, conta que é fechada, e que começou a ser compartilhada no começo do ano na internet por seguidores de Jair Bolsonaro. A deputada contou, ainda, que o fato lhe causou muita tristeza e que, por isso, não pretende comentá-lo.

No mês passado, o PSB já havia ingressado com outra ação no Conselho de Ética contra Costa, por ofensas dirigidas à jornalista Basília Rodrigues, da rádio CBN.

