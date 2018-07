O PT conversou com Manuela D’Ávila e quer negociar com o PROS e o PSB até esta quinta

Na busca por alianças eleitorais para as eleições 2018, o PT faz novos movimentos nesta semana em direção ao PCdoB, PROS e PSB. Nesta segunda-feira (23), o vice-presidente nacional do PT Márcio Macedo conversou em Aracaju (SE) com a pré-candidata do PCdoB à Presidência da República, Manuela D’Ávila, e fez novo apelo para uma composição.

“Conversamos sobre a importância de termos uma ação conjunta, se a gente consegue construir a unidade. Nós respeitamos a candidatura do PCdoB, vamos aguardar”, disse Macedo ao jornal O Estado de S.Paulo. Uma conversa sobre a escolha de vice em uma chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação Lava-Jato, ficará para mais tarde, afirmou o dirigente.

Nesta terça-feira (24), integrantes da Executiva Nacional devem se reunir com o presidente nacional do PROS, Euripedes Junior, em Brasília para uma nova rodada de negociação.

Até esta quinta-feira (26) os petistas querem realizar um novo encontro com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e insistir em uma aliança com a legenda, que considera apoiar o presidenciável do PDT, Ciro Gomes.

Candidatura

A pré-candidata do PCdoB à Presidência da República, Manuela D’Ávila, afastou nesta segunda-feira (23) a possibilidade de sair da disputa. Em conversa com jornalistas em Aracaju, ela declarou que o apelo da sigla pela união dos partidos de esquerda não se concretizou.

“Ao que tudo indica, nosso apelo pela unidade não está tendo êxito. Então, o que posso eu fazer se não receber com muita honra o desafio que me foi lançado pelo meu partido e que creio tem sido exitoso”, disse Manuela.

Ao ser questionada sobre o encontro do partido com a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, a presidenciável disse que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem dado sinais de que reconhecerá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato e negou que o partido esteja disputando votos do petista.

“Nós não disputamos o legado do ex-presidente Lula porque nós o reconhecemos como um candidato legítimo de um partido historicamente aliado nosso, que é o PT. Ao que tudo indica, o Tribunal Superior Eleitoral também reconhecerá essa candidatura e ele disputará as eleições até o seu término”, declarou.

Ao ser questionada, Manuela não negou que teria sido convidada pelo PT para ser vice de Lula. “Pois é, são as discussões que aparecem”, se limitou a dizer. Já sobre a proposta para compor a chapa de Ciro Gomes, foi categórica: “Essa possibilidade não entrou em nosso radar”.

Para ela, a falta de acordo entre os partidos de esquerda se dá pelo quadro complexo da corrida eleitoral deste ano, mas disse que não considera errado o fato de o PT e o PDT manterem suas candidaturas.

No domingo (22), o PCdoB aprovou uma resolução pedindo a união dos partidos de esquerda já no primeiro turno em resposta à adesão do centrão à candidatura do tucano Geraldo Alckmin.

