O PT de Pernambuco se rebelou contra o PT nacional e definiu a vereadora Marília Arraes como pré-candidata ao governo daquele Estado. A vereadora, porém, admitiu a dirigentes petistas a disposição de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, abrindo mão de concorrer contra o governador Paulo Câmara, do PSB. Vitoriosa na convenção estadual do partido, Marília relatou a aliados que não pretende tensionar o clima da convenção petista, onde será lançada a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto.

A intenção dos petistas é pacificar o ambiente para que o lançamento de Lula seja festivo. Por isso, nenhuma divergência deverá ser levada à convenção. A mesma lógica valerá para o PT do Ceará, hoje dividido quanto à hipótese de ceder espaço para que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), concorra à reeleição na chapa do governador petista, Camilo Santana.

Preferência

Diante de uma administração que consideram desgastada, a preferência de diferentes setores da sociedade pela neta de Miguel Arraes se espalhou por diferentes regiões a ponto de colocar-se em condições de igualdade na disputa pelo comando da máquina pública e ameaçar o acordo nacional entre petistas e socialistas desenhado em São Paulo, que prevê a saída de jogo da petista em troca da neutralidade do PSB na eleição presidencial.

O apoio das bases do PT em Pernambuco à candidatura própria foi confirmado em uma impressionante votação em favor de Marília. Na deliberação do diretório estadual, 230 delegados defenderam a participação da neta de Arraes na disputa, 20 foram contra e um se absteve. A decisão pode sofrer uma intervenção do PT federal, mas certamente haverá um alto custo político.

“Faz um ano que o diretório estadual definiu a candidatura própria e politicamente nada mudou. Nós temos um governo ruim, um governador desgastado, que cambaleia ideologicamente, refletindo na gestão. Podíamos concorrer para marcar posição, para garantir palanque a Lula, mas além disso construímos um projeto com apoio da população, assustando nossos adversários. Concordamos que o apoio formal do PSB era importante e Pernambuco representa o coração do partido, mas Paulo Câmara não tem força política para levar o partido como um todo para a coligação nacional, por isso discordamos dessa tática de retirar uma candidatura com chances de ganhar”, garantiu Marília Arraes, em entrevista coletiva concedida em 1º de agosto.

Além da preferência regional, nomes importantes do PT demonstraram apoio à Marília. “Peço a Deus e às forças do além, que eu não esteja entendendo bem que foi feito um acordo PT-PSB, que descarta a candidatura da Marília Arraes ao Governo de Pernambuco, o grande quadro renovador da esquerda do nordeste! Aguardemos!”, escreveu o ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Educação, Tarso Genro.

“A decisão pro PSB em Pernambuco dói na minha alma e na alma da militância. Em nome de um acordo regional, afasta-se uma liderança promissora como Marilia Arraes. Um grave erro político”, complementou o deputado federal e advogado do ex-presidente Lula, Wadih Damous (PT-RJ). A estratégia equivocada de eleições anteriores trouxe a consequência de o partido não ter representação na Câmara dos Deputados, a exceção é presença de Humberto Costa no senado.

Deixe seu comentário: