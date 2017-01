O PT deve decidir se Lula será candidato em 2018 nesta semana

O PT realiza reuniões nesta semana em São Paulo com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para decidir sobre a candidatura de Lula às eleições presidenciais de 2018 e também a possibilidade de o petista substituir Rui Falcão na direção do partido.

As decisões são preparatórias e seriam chanceladas durante o 6º Congresso da legenda marcado para abril. Após anos optando por eleições diretas, em que os filiados escolhem seus dirigentes, o PT deve alterar a regra para uma eleição indireta em que delegados indicarão a direção.

Falcão, que ocupa a presidência da legenda há seis anos, renunciaria ao cargo para Lula assumir em mandato de dois anos. Os temas serão debatidos pela Executiva na quinta-feira (19), antecedendo o encontro do Diretório Nacional, na sexta-feira (20), no hotel Jaraguá, em São Paulo.

