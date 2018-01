O PT disse que uma eleição sem Lula traria “consequências trágicas” ao País

O PT aproveitou a divulgação da última pesquisa eleitoral publicada pelo Datafolha nesta quarta-feira (31) para reafirmar a intenção de lançar o ex-presidente Lula no pleito de outubro. O petista lidera em todos os cenários em que é colocado com candidato. Em nota publicada em seu site oficial, o partido afirmou que tirar Lula do processo eleitoral teria “consequências imprevisíveis, mas inevitavelmente trágicas”. As informações são do jornal O Globo.

“Excluir Lula do processo eleitoral significaria cassar o direito de voto da grande maioria dos eleitores, o que lançaria o país numa crise política e institucional de consequências imprevisíveis, mas inevitavelmente trágicas”, disse o partido no comunicado.

O PT destacou que nos cenários sem Lula apresentados na pesquisa, os votos negativos (brancos, nulos e abstenções) alcançam o maior patamar já registrado pelo Datafolha. De acordo com o levantamento, Lula tem até 37% das intenções de voto. Quando o petista não é citado, o deputado federal Jair Bolsonaro lidera, com uma briga acirrada pelo segundo lugar.

O ex-presidente foi condenado na última quarta-feira a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). De acordo com a Lei da Ficha Limpa, após a condenação por um órgão colegiado, como é o caso do TRF-4, um candidato estaria inelegível.

Para o PT, caso Lula seja impedido de se candidatar, haveria um “imenso vazio de democracia”. A pesquisa indica que, a princípio, os votos de Lula se dividem, principalmente, entre brancos e nulos, Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede). Duas possibilidades discutidas dentro do PT como alternativas à candidatura de Lula, o ex-governador da Bahia Jaques Wagner e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad não passam dos 2% nos cenários pesquisados pelo Datafolha.

“Esta opção, que não se alterou com a sentença da primeira instância, mantem-se agora, mostrando, em primeiro lugar, que o povo não aceita a injustiça, pois sabe que Lula é, sim, vítima de um processo sem crime e sem provas que tem de ser anulado”, diz a nota.

A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, utilizou as redes sociais para defender o ex-presidente. “Lula perde tudo na Justiça e ganha tudo na opinião pública”, afirmou a presidente do PT Gleisi Hoffmann.

O novo líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta, disse que a pesquisa mostra que a “confiança da população no ex-presidente é inabalável” e que, sem a presença do petista no processo eleitoral, haveria uma “explosão de votos brancos e nulos”.

“Tem dois aspectos que devem ser destacados. Primeiro, o resultado da pesquisa mostra que a confiança da população brasileira no presidente Lula é inabalável. Em que pese toda a mídia, todo o processo envolto na condenação e da maneira como ela se deu, o resultado mostra não só essa enorme confiança como uma percepção clara de que o presidente Lula é uma pessoa que está sendo injustiçada, perseguida, que foi condenado sem provas, num jogo de cartas marcadas. Portanto, uma condenação sem legitimidade e que não está sendo respeitada, digamos assim, nem por nós e nem pelo conjunto da população. A pesquisa mostra que eleição sem Lula não teria legitimidade, seria uma fraude”, disse Paulo Pimenta, em Brasília.

Na pesquisa feita pelo Datafolha, o ex-presidente apareceu com a rejeição estagnada mesmo após a condenação. Ao passo em que 39% dos eleitores entrevistados afirmaram na pesquisa anterior que não votariam de nenhuma forma em Lula, o número agora é de 40%, dentro da margem de erro. O levantamento, no entanto, indicou que Lula não será capaz de transferir seus votos com facilidade caso seja impedido de concorrer.

Em novembro, o percentual de eleitores que não votariam em um candidato apoiado por Lula era de 48%. Hoje, 53% dos que responderam a pesquisa rejeitaram Lula como cabo eleitoral, contra 27% dos que dizem que a indicação de Lula influenciara seu voto com certeza e 17% que talvez seguissem o candidato de Lula.

