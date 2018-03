O PT e o MDB repassaram “0,1% das faturas” de propina na Usina de Belo Monte ao “Professor” Delfim Netto

Em 20 de agosto de 2012, representantes das nove empreiteiras do Consórcio Construtor de Belo Monte foram informados por Flavio Barra, executivo da líder do grupo, a Andrade Gutierrez, que a propina acertada na obra para o PT e MDB, equivalente a 1% do valor recebido do contrato da usina – que será a maior hidrelétrica 100% brasileira, isso, quando estiver totalmente concluída -, deveria ter “0,1% das faturas” direcionadas ao “Professor Antonio Delfim Netto”, o principal conselheiro econômico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

É o que revela, em detalhes, depoimento inédito de delator da Odebrecht, que aparece na Operação Buena Fortuna, a 49ª fase da Operação Lava-Jato de Curitiba (PR), deflagrada na sexta-feira (9), que teve como alvo a suposta propina de R$ 15 milhões acertada para o ex-ministro do milagre econômico da ditadura, por intermédio de Antonio Palocci.

“PT e PMDB resolveram ceder 10% do valor que lhes cabia, isto é, 0,1% das faturas (0,05% de cada partido) para o Professor Delfim Netto”, conta Antonio Dahia Blando, ex-diretor-superintendente da área de energia da Construtura Norberto Odebrecht, em seu termo de delação 5, sobre Belo Monte.

Delator que ainda não havia aparecido na Lista de Fachin – divulgada em abril de 2017, quando foram tornadas públicas as primeiras delações dos 78 executivos da Odebrecht -, Blando narra a reunião de 20 de agosto de 2012 do conselho de empresas em que foram comunicados que parte da propina destinado ao PT e MDB iria para Delfim.

“Não sei dizer a razão pela qual os partidos PT e PMDB concederam 10% do que lhes cabia ao Professor Delfim Netto, mas soube pelo meu antecessor, Augusto Roque, posteriormente, que o Professor teria ajudado na formação do consórcio investidor.”

Palocci

O procurador Athayde Ribeiro Costa, do Ministério Público Federal, afirmou na sexta (9) que o ex-ministro Antonio Palocci (Casa Civil e Fazenda/Governos Lula e Dilma) foi o “porta-voz” do repasse desses valores para o ex-ministro Delfim Netto.

Não é a primeira vez que o nome de Delfim Netto é citado na propina de Belo Monte. O ex-presidente da Andrade Gutierrez Otávio Marques Azevedo havia apontado a propina nas obras de Belo Monte em seu acordo de delação premiada fechado em 2015 – anterior ao da Odebrecht. Ele também apontou Vaccari como o recebedor dos dinheiro e citou ainda outros nomes do partido, como o do ex-ministro Ricardo Berzoini.

“Antonio Palocci, provavelmente em São Paulo, solicitou ao declarante o pagamento de R$ 15 milhões para Delfim Netto dedutível do 1% de propina a ser paga”, afirmo o presidente afastado da Andrade, em seu termo de delação sobre Belo Monte.

“A empresa atendeu essa determinação de Palocci, porém descontou o valor pago a Delfim do montante total solicitado aos partidos PMDB e PT, em partes iguais.”

O engenheiro Luiz Carlos Martins, ligado à Camargo Corrêa e também delator, relatou que a empresa pagou R$ 21 milhões em propina com PT e MDB no negócio de Belo Monte.

A narrativa do ex-executivo é coincidente com de Blando. Ele diz que durante reunião, em 2012, Flávio Barra, “informou que do valor de 1% da propina que deveria ser dividida entre as empresas, ao invés de ser 50% para o PT e 50% para o PMDB, seria na verdade 45% para cada, e 10% seria destinado a Delfim Netto”.

