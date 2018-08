O PT não pode “esperar a vida inteira” para expor Fernando Haddad, disse o ex-governador da Bahia Jaques Wagner

O ex-governador da Bahia Jaques Wagner admitiu na segunda-feira (13) que o PT tem uma “estratégia de substituição” do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto. Wagner disse que o partido não pode esperar “a vida inteira” para expor o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, candidato a vice na chapa petista, e possível substituto de Lula – condenado e preso na Operação Lava-Jato.

“Acho impossível sombrear a candidatura do Lula. Acho uma bobagem quem está falando que expor Haddad é problema. Ao contrário, se temos uma estratégia de substituição, nós não vamos ter a vida inteira para expor o Haddad”, afirmou Wagner ao registrar, no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em Salvador, sua candidatura ao Senado na chapa à reeleição do governador Rui Costa (PT). Wagner também era apontado como um potencial “plano B” para substituir Lula na disputa presidencial.

Viagens e fotos

O PT já prepara uma agenda de viagens de Haddad pelo Brasil para ampliar a sua visibilidade. A ideia é começar por Estados do Nordeste, onde o PT tem forte presença.

O partido também negocia com a Rede TV! a possibilidade de Haddad substituir Lula no debate dos presidenciáveis que a emissora vai promover na sexta-feira (17). “Está sendo feita com a Rede TV! uma discussão sobre a presença do Lula ou de um representante que seria eu”, disse o ex-prefeito.

Na segunda-feira, Haddad e Manuela D’Ávila (PCdoB) participaram de uma sessão conjunta de fotos em São Paulo. Em uma rede social, Manuela postou uma imagem em que aparece sendo maquiada e a frase: “Preparando para a foto oficial”. Pessoas que acompanharam a produção disseram que foram feitas fotos dos dois sozinhos e também juntos.

Assessores de Haddad e Manuela divergiram sobre o objetivo das imagens. Segundo pessoas próximas da deputada gaúcha, trata-se de material de campanha. A equipe do ex-prefeito disse que a foto vai ser usada no registro da candidatura, nesta quarta-feira (15). A legislação eleitoral obriga os candidatos a fornecerem fotos que serão usadas nas urnas eletrônicas no ato do registro.

Para dirigentes petistas, a sessão é mais um indício de que, por mais que o PT negue, já está em curso o “plano B” para que Haddad substitua Lula. O ex-prefeito foi escolhido para ser vice de Lula, mas deve ceder o posto para Manuela quando a situação do ex-presidente for decidida pela Justiça Eleitoral.

Em sabatina do projeto “O Brasil Visto de Baixo”, na Casa do Baixo Augusta, na região central de São Paulo, na segunda-feira, Haddad voltou a negar que é candidato a substituto de Lula. “Espero que no dia 7 de outubro tenha uma chapa em que eu não tenha que figurar”, disse. Pouco depois, ao falar sobre os cenários eleitorais, o ex-prefeito mostrou otimismo. “No segundo turno você pode ter certeza que o PT vai estar”, afirmou.

