O PT vai lançar uma campanha pedindo “paz na política”

Depois do ataque a tiros, o PT (Partido dos Trabalhadores) quer propor uma campanha pela paz na política. Com o objetivo de conquistar o apoio de candidatos adversários, até mesmo da centro-direita, petistas dirão que o clima atual só beneficia o deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

A desastrada reação do governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) à ofensiva sobre a caravana petista não impediu Michel Temer de cometer deslize semelhante. Henrique Meirelles (Fazenda) e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), saíram-se melhor entre os presidenciáveis do centro.

O ataque à comitiva de Lula aconteceu na cidade de Quedas do Iguaçu, no Paraná, na noite de terça-feira (27). Um dos veículos, que era ocupado por jornalistas, teve duas perfurações na lataria e uma no vidro. Um outro ônibus do comboio também foi atingido por tiro, mas ninguém se feriu.

Antes da ofensiva de terça (27), a excursão do petista pela região Sul já havia sido alvo de outras ações, como arremessos de ovos e bloqueios de estradas.

Bolsonaro

Acusado pelos simpatizantes de Lula de ter incentivado violência contra petistas, Jair Bolsonaro negou qualquer responsabilidade sobre o ataque a tiros ocorrido no último domingo contra dois ônibus da caravana do ex-presidente. Além disso, o deputado chegou a sugerir, mesmo sem provas, que os tiros teriam sido disparados por membros da comitiva do petista.

“Está na cara que alguém deles deu os tiros. A perícia deverá ficar pronta entre hoje (quarta) e amanhã (hoje) e vai apontar a verdade”, disse o deputado, em um comício em Ponta Grossa.

Em quase dez dias de trajeto pelo Sul do País, a comitiva do ex-presidente petista enfrentou diversas manifestações. Antes de serem atingidos por tiros, os ônibus e carros da caravana chegaram a tomar pedradas e foram sujos por ovos lançados contra eles. Antes do comício, quando desembarcou em Curitiba pela manhã, Bolsonaro já havia ironizado alguns desses ataques, dizendo que “Lula quis transformar o Brasil num galinheiro” e que “agora está por aí colhendo ovos por onde passa”.

Na mesma ocasião, Bolsonaro falou sobre a possibilidade de prisão de Lula, citando sua fama de apreciador de bebidas alcoólicas. “Não quero ele na cadeia. Quero ele em cana. Ele não gosta tanto de cana? Vai levar cana”, brincou o presidenciável.

Segundo jornalistas que acompanharam o evento, no comício, o deputado federal teria recebido um boneco do ex-presidente, com o que encenou uma cena de violência, simulando tiros contra o petista. Uma foto que supostamente mostra a cena protagonizada por Jair Bolsonaro tem circulado nas redes sociais.

Outro assunto que corre pela internet é a postagem do ex-ator pornô Alexandre Frota. Em um vídeo em sua conta no Twitter, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) afirma querer vê-lo ministro da Cultura. “Se você quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da Cultura. Já imaginou cara?”, disse o pré-candidato à Presidência da República. Na quarta-feira (28), Frota se filiou ao PSL (Partido Social Liberal), mesma legenda de Bolsonaro.

Deixe seu comentário: