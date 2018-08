O PT vai mostrar Lula como candidato à Presidência na TV mesmo que o Tribunal Superior Eleitoral decida contra

O PT deve apresentar o ex-presidente Lula na TV como candidato a presidente mesmo que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decida que ele não pode aparecer nessa condição nos programas eleitorais.

Ministros da Corte acreditam que, em 31 de agosto, quando começa a propaganda eleitoral, já haverá pelo menos uma sentença dizendo que o petista é inelegível, o que o impediria de pedir votos.

Dirigentes do partido acreditam, no entanto, que o TSE não terá como proibi-los de fazer o relato factual de que a candidatura está sub judice, que recursos ainda estariam pendentes e que ainda haveria chance de a inelegibilidade ser revertida.

Advogados ligados ao partido observam, por outro lado, que há o risco de a legenda ser punida com a perda de tempo na TV.

Pedido de soltura

Diante da indicação de que o STF (Supremo Tribunal Federal) vai acelerar o julgamento do recurso no qual o ministro Edson Fachin embutiu discussão sobre a inelegibilidade de Lula a um pedido de soltura, a defesa do ex-presidente avalia abrir mão da ação. Na próxima segunda-feira (6), os advogados do petista vão apresentar manifestação reiterando a tese de que a discussão sobre a elegibilidade não pode ser feita neste momento. Se sentirem que Fachin não vai acatar os argumentos, eles devem desistir do pedido de liberdade.

Sem saída

A defesa de Lula entende que Fachin sinalizou que está disposto a tratar da inelegibilidade de Lula no STF antes do registro das candidaturas, no dia 15, o que não deixaria outra alternativa a não ser desistir do recurso.

A discussão sobre abrir mão da ação cautelar que pede a soltura do ex-presidente envolveu, além dos advogados criminais, a banca que atua na esfera eleitoral.

Influência

Fora da eleição, Lula exerce a distância sua força gravitacional. Nas últimas semanas, o ex-presidente agiu como negociador político e reconfigurou os termos da competição na esquerda. Nos próximos 65 dias, o petista vai explorar as incertezas de sua candidatura para se manter no centro do debate.

Parte da campanha deste ano ainda gira em torno de uma indefinição que desorienta cerca de 30% dos brasileiros e provoca a repulsa de outros 36%. As interrogações propositadamente mantidas ao redor de Lula provocam tempestades nos campos de seus adversários e numa fatia significativa do eleitorado.

Na prática, Lula obriga a corrida presidencial a aguardar suas orientações. O posicionamento do tabuleiro só estará completo quando o petista ungir o sucessor para o qual espera transferir sua popularidade — o que pode ocorrer oficialmente apenas a 20 dias da eleição.

A participação virtual de Lula afeta a disputa à esquerda e à direita. Da cadeia, o ex-presidente trabalhou para bloquear alianças e isolar Ciro

Gomes (PDT), que pretendia ser uma alternativa nesse campo.

No polo oposto, cada passo do petista provoca uma onda antipetista na guerra particular de Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB).

O papel de Lula na eleição será consideravelmente menor do que seu peso como candidato de fato, mas não se pode ignorar que os próximos capítulos dependem, em boa medida, de sua candidatura fantasma.

