“O PT vai surpreender nesta eleição”, diz Lula após votar em São Bernardo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou acreditar em um bom desempenho do Partido dos Trabalhadores nas eleições para prefeito e vereador deste domingo (2). “O PT vai surpreender nesta eleição”, disse Lula logo após votar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O ex-presidente chegou ao colégio João Firmino, no bairro Assunção, pouco antes das 12h e foi recebido por um grupo de apoiadores do PT. Algumas pessoas que votavam no local vaiaram o ex-presidente. Outras aplaudiram Lula. A votação ocorreu sem tumulto, e o ex-presidente chegou a fazer selfies com parte dos presentes. (AG)

