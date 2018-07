O PTB aprovou a coligação com o PSDB e o apoio a Geraldo Alckmin na eleição presidencial

A Comissão Executiva do PTB aprovou por unanimidade na quarta-feira (18) a indicação de uma coligação com o PSDB em apoio ao pré-candidato tucano à Presidência da República, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Agora, a indicação da Executiva terá de ser submetida à deliberação da convenção nacional do PTB, marcada para o próximo dia 28, em Brasília. A convenção do PSDB destinada a sacramentar Alckmin como candidato está prevista para 4 de agosto.

No documento resultante da reunião da executiva, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, afirma que o Brasil vive uma “grave crise” política, econômica e institucional prestes a se tornar uma “bomba-relógio”. Para ele, o atual cenário, “caótico” e “monstruoso”, impede o País de trilhar o “caminho da prosperidade, da modernidade e da competitividade”. Ao declarar apoio a Alckmin, a legenda afirma que o tucano é capaz de lidar com essas situações.

“Precisamos apoiar alguém que defenda menos impostos, menos gastos públicos, gestão eficiente, combata privilégios, respeite os municípios e, sobretudo, foque na geração de emprego e renda e melhore a qualidade da educação”, diz trecho do documento.

Para a executiva do partido, o momento é de “construir pontes”, não construir “barreiras”. “O Brasil precisa de construtores como Geraldo Alckmin, e não de gladiadores”, diz o presidente do PTB.

Com 25 deputados federais em sua bancada, o PTB acrescenta 32 segundos ao tempo do presidenciável tucano no horário eleitoral de rádio e TV. Com os partidos já contabilizados até agora, ele já tem pelo menos 20% do tempo de TV em cada de bloco diário de 25 minutos. A expectativa no PSDB é de que o anúncio impulsione as negociações de Alckmin com outros partidos do Centrão. O ex-governador paulista teve conversas reservadas em Brasília com dirigentes do PROS e do PRB.

“O PTB tem bons quadros, bons prefeitos, bons parlamentares”, disse o tucano, citando que o PSDB integrará a coligação do senador Armando Monteiro (PTB), pré-candidato ao governo de Pernambuco. “Em nenhum momento ninguém tocou no assunto de espaço governamental. Precisamos trabalhar com as melhores pessoas e é isso que vamos fazer. Todos os partidos têm bons quadros.”

Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal

A deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), filha de Roberto Jefferson, participou da reunião da Executiva do PTB porque recebeu autorização do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Ela é investigada na Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal, que investiga a venda de registros sindicais no Ministério do Trabalho. Após o anúncio do apoio do PTB, Alckmin ignorou o fato de o partido ser alvo da operação, e poupou o aliado de críticas em entrevista a jornalistas no evento em Brasília.

