“O que aconteceu na Libertadores ficou para trás”, afirma David Braz sobre reencontro com o Flamengo

*Valéria Possamai

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio terá pela frente no próximo domingo, o Flamengo. A partida, que ocorre na Arena, marca o 1° reencontro entre os times após a derrota e queda na Libertadores dos tricolores, no Maracanã. Apesar da lembrança amarga do último enfrentamento, o elenco gremista descarta a partida com clima de revanche.

Em entrevista coletiva, o zagueiro David Braz ressaltou que o pensamento é conquistar os três para colocar o time na Libertadores do ano que vem. “Estou focado em ajudar o Grêmio em busca do G-4. Sei que o Flamengo está na briga pelo título, mas nós vamos com o pensamento de colocar o Grêmio na Libertadores. A gente ficou bastante chateado de sair daquela maneira da competição (Libertadores). Procuramos nos recuperar no Brasileiro. Conversamos que tínhamos que voltar a somar pontos, graças a Deus conseguimos nos últimos 5 jogos”, disse o zagueiro, que completou: “O que aconteceu na Libertadores ficou para trás, conversamos sobre isso. Precisávamos focar no que a gente tem pela frente.”

Embalado por cinco vitórias consecutivas, justamente após a queda vexatória para o time carioca, o tricolor chega para a partida na quarta colocação, defendendo quatro pontos de vantagem sobre o São Paulo, adversário direto na zona de classificação. Depois da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, os comandados de Renato chegaram aos 56 pontos.

O duelo deste domingo também é mais oportunidade para David Braz mostrar trabalho. Com a convocação de Kannemann, o zagueiro terá mais um jogo como titular, desta vez, ao lado de Pedro Geromel: “A única mudança é no lado da defesa. O Geromel por estar muito tempo na direita eu atuo no lado esquerdo, onde estou acostumado a jogar desde os tempos do Flamengo. Eles me ajudam bastante”.

Com a semana livre de compromissos, o elenco gremista terá cinco dias de treinamentos, que já iniciaram na tarde desta terça-feira, com a reapresentação dos jogadores. No primeiro trabalho, o grupo fez trabalhos físicos. Sob orientação dos auxiliares da preparação física, os atletas intercalaram trabalhos de força e resistência em um circuito realizado no gramado, com as presenças de Maicon, Geromel e Cortez, que foram ausências na última rodada. Michel, que se recupera de um desconforto no joelho direito, realizou apenas corridas ao redor do campo.

Além de Kannemann, para o jogo do final de semana, a equipe terá os desfalques de Matheus Henrique e Phelipe Megiolaro também servindo à Seleção Brasileira. Rômulo também fica de fora por questões contratuais.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas