O que é o Loco Mía? Relembre do grupo dance que perdeu dois integrantes em menos de um mês

Com a morte recente de dois integrantes de formações diferentes em menos de um mês, o grupo dance espanhol Loco Mía voltou a se tornar notícia, décadas depois de seu sucesso pela Europa e pela América Latina com o hit dance “Locomia”, lançado no final dos anos 1980.

Com um som dançante e os característicos leques usados em suas coreografias, o grupo chegou a vender 2,5 milhões de cópias de seu primeiro disco, “Taiyo”, ao redor do mundo.

No entanto, passou por problemas com o empresário nos anos 1990, se separou, tentou se reunir sem grande sucesso e finalmente retornou com uma formação completamente nova nos anos 2000.

Disco Ibiza loco mia

O Loco Mía nasceu em 1984 como um grupo dedicado à moda, e não à música, em Ibiza, ilha espanhola conhecida por suas baladas de música dance e eletrônica. Criado por Xavier Font, a marca criou conceito dos leques, característica famosa do grupo, ainda antes de se dedicar à música.

Foi um executivo de uma gravadora quem propôs transformar o projeto em um grupo musical. Com isso, os escolhidos entre os diversos membros do movimento foram Xavier, Manuel Arjona, Luis Font e Carlos Armas.

Após aulas de canto e de coreografia em Madri, Luis foi substituído por Juan Antonio Fuentes. O grupo lançou seu primeiro disco, “Taiyo”, com a música que viraria seu maior sucesso. “Locomia” foi responsável por uma espécie de “Locomania”, levando a apresentações no Japão e a vaga entre as mais ouvidas na Inglaterra.

Sangue latino

Mas foi na América Latina que o grupo encontrou sua melhor recepção, com discos de ouro em países como Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, além de apresentações pelo continente. Nesta época, o quarteto participou de diversos programas de TV, rádio e festivais na região.

Após o lançamento de seu segundo disco, “Loco Vox”, em 1992 o madrilenho Santos Blanco López, que morreu em junho, substitui Fuentes. Apesar disso, é considerado pela banda como um de seus integrantes originais.

Um embate legal pelos direitos sobre a marca entre Xavier e o então empresário do grupo, José Luis Gil, fez com o Loco Mía gravasse seu terceiro disco, “Party Time”, com formação completamente nova. Mesmo assim, eles seguiram com muitos compromissos pela América Latina.

Logo depois, Luis Font retornou, ao lado de Antonio Albella, Pablo Robledo e Frank Romero, morto nesta segunda-feira (16) por causa de uma infecção bacteriana.

Quem quer ser um Loco Mía?

Após vitória no processo anos depois, Xavier tentou reunir seus antigos companheiros, mas sem grande sucesso.

Em 2000, Arjona selecionou três novos integrantes. A identificação com a América Latina era tão grande que o grupo tentou se estabelecer no México e no Peru, mas também não decolou.

Após algumas tentativas, o Loco Mía voltou sem nenhum de seus membros originais (mesmo que Arjona tenha participado por alguns anos).

Atualmente com novo gerenciamento, o Loco Mía é formado por Félix Javier Montás, Alfon Pedrazuela, Ricky Arenas e Eden Cañadas. Ainda se apresenta em locais como Espanha, México, Colômbia e Argentina.

