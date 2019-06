O que esperar do Paraguai, rival do Brasil nas quartas de final da Copa América

Tem sido regra os adversários da seleção brasileira de Tite recuarem as linhas, darem o campo e a bola para os pentacampeões e esperarem uma brecha para o contra-ataque. Quando a equipe em questão é a seleção do Paraguai, que já tem um gosto pelo jogo defensivo, pode ter certeza: uma retranca é o que está por vir nas quartas de final da Copa América, nesta quinta-feira (27), em Porto Alegre.

Há outros motivos que levam à conclusão parecida. O Paraguai já enfrentou dois tipos de seleções na competição. Quando estreou contra o Qatar e sofreu para empatar em 2 a 2, jogou no 4-2-3-1. Depois, enfrentou as favoritas Argentina e Colômbia mais recuado, em um 4-5-1 para lá de cauteloso. Não teria razão para ser diferente contra o Brasil, atuando na casa do adversário.

Além disso, o receio de enfrentar o Brasil já se materializou. A intenção da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) era enfrentar a seleção guarani em um dos amistosos preparatórios para a competição. O técnico Eduardo Berrizo, ainda no início do trabalho, preferiu recusar o convite para não expor sua seleção a um resultado adverso, e a equipe de Tite teve de jogar contra Honduras. Dessa vez, o Paraguai não terá como escapar.

Sendo assim, eis as armas da equipe. A seleção, campeã da Copa América em 1953 e 1979, aposta nos bons nomes defensivos. A começar por Gatito Fernández, goleiro do Botafogo e há duas temporadas um dos melhores da posição no Campeonato Brasileiro. Outro nome conhecido na retaguarda é o de Gustavo Gomez, que atualmente defende o Palmeiras. Valbuena, que teve boa passagem pelo Corinthians, tem aparecido apenas no banco de reservas.

No setor ofensivo, González, que joga no Santos, é um dos responsáveis pela criação, ao lado de Romero. Na frente, a maior esperança de gols ainda é Cardozo, veterano de 36 anos, atualmente no Libertad. A falta de opções se reflete no desempenho da equipe. O Paraguai chegou às quartas de final sem vencer, com dois empates e uma derrota, e foi apenas a nona seleção que mais finalizou: o Japão, que sequer se classificou para as quartas de final da Copa América, conseguiu arriscar mais a gol.

Treino fechado

A Seleção Brasileira fez um treino totalmente fechado à imprensa na tarde desta terça-feira (25), no CT do Grêmio. O foco está totalmente voltado para o confronto com o Paraguai, válido pelas quartas de final da Copa América. A bola vai rolar às 21h30min (de Brasília) da próxima quinta, na Arena gremista.

A equipe está praticamente definida. Nas imagens divulgadas pela CBF foi possível perceber Fernandinho mais uma vez em campo, sem qualquer restrição. O volante do Manchester City substituirá Casemiro, suspenso. Os outros 10 titulares devem ser os mesmos que iniciam a partida contra o Peru.

O Brasil, então, deve ter: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Fernandinho, Arthur e Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino e Everton Cebolinha.

A única dúvida responde pelo nome de Cássio. O goleiro do Corinthians mais uma vez não foi a campo, ficou apenas na academia para fortalecer o quadril e realizar atividades específicas. No domingo passado (23), Cássio se machucou ao cair de mau jeito durante treino no CT do São Paulo.

A presença do terceiro goleiro da seleção no banco de reservas contra o Paraguai ainda é incerta. Além de Alisson e Cássio, Tite conta com Ederson para a posição.

