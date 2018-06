O que interessa

Eventuais projetos de peso, a serem enviados pelo Executivo, só entrarão na pauta da Assembleia Legislativa após as eleições. Nas próximas semanas, serão votados, e às pressas, os de autoria dos deputados. Algo em torno de 70. Esforço concentrado para agradar as bases.

Surpresa

Dez projetos do pacote do Executivo estavam na pauta da sessão plenária da Câmara Municipal de Porto Alegre ontem à tarde. Nenhum foi votado por ausência do número mínimo de vereadores.

Em busca de uma saída

A Comissão que examina a Medida Provisória sobre preços de fretes tem hoje duas reuniões na Câmara dos Deputados. Pela manhã, serão ouvidos motoristas autônomos. À tarde, empresas que contratam motoristas. O relator, deputado federal Osmar Terra, busca o consenso. Seu parecer será votado no plenário da Câmara a 10 de julho e, no Senado, um dia depois.

O governo quer espantar o fantasma de uma nova paralisação.

Irresponsabilidade

Levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostra que há 7 mil obras públicas paralisadas no País. Chama-se desperdício do dinheiro de impostos. Não se tem conhecimento de que algum gestor tenha sido penalizado.

Feira de bondades

As isenções fiscais do governo federal, este ano, irão a 284 bilhões de reais. Com os benefícios aprovados para empresas de petróleo estrangeiras, saltarão para 1 trilhão de reais em 2019. Desse bolo, Estados e municípios perderão 340 bilhões de reais. Como foi tímida a reação no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, fica a impressão de que está sobrando dinheiro nos cofres públicos.

Se ainda houvesse um acompanhamento sobre os efeitos das renúncias, poderia justificar em parte. Porém, fica tudo envolto numa cortina de fumaça.

Prejudicial

O nome já está escolhido: Projeto de Lei do Veneno. A comissão especial da Câmara dos Deputados que reexamina a Lei dos Agrotóxicos, aprovou modificações na sessão de ontem. Agora, seguirá ao plenário para votação.

Os que rejeitam alegam que substâncias a serem liberadas poderão provocar doenças graves.

Mistura

Pesquisa Datafolha, divulgada a 26 de junho 1998, mostrou que os eleitores de São Paulo queriam um candidato à Presidência da República que reunisse as características de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo não era extrair percentual de intenção de voto, mas conhecer opinião mais aprofundada dos que iriam votar.

Próximos da comédia

Na sopa de letrinhas do panelão de 35 partidos políticos, está para surgir o PLS. Significará Partido Liberal Socialista, unindo água e azeite. Depois ficará faltando o Partido do Círculo Quadrado para completar o festival de incoerências que se desdobra no palco do Teatro Brasil.

Metralhadora giratória

O presidente Donald Trump abre uma guerra na área comercial com a China, a quem acusa de pirataria e concorrência desleal. O país de Xi Jinping responde que irá revidar. Os reflexos começam a ocorrer com oscilações fortes nas Bolsas de Valores de todo o mundo. O Brasil, entre outros países de menor expressão econômica, não fica fora. Sabe-se que, na luta entre o mar e o rochedo, quem perde é o marisco.

Tinha razão

Ronald Reagan, presidente norte-americano de 1981 a 1989, dizia que “o grande inimigo dos regimes ditatoriais não é o megaton das bombas nucleares, mas os megachips dos computadores e da televisão via satélite”.

Hoje, não há quem duvide.

Há 180 anos

A 26 de junho de 1838, foi inaugurada a Ponte de Pedra, localizada na Praça dos Açorianos, em Porto Alegre. Construída por ordem do presidente da Província, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, beneficiou os que se dirigiam à Zona Sul.

A conclusão da obra de restauração, iniciada em outubro de 2016, tem sido adiada.

Tática reprisada

Muitos candidatos vão usar o surrado recurso até a exaustão: condenar o passado e adorar o futuro.

