O que muda em Porto Alegre com o feriado de Corpus Christi?

Com a chegada do feriado de Corpus Christi amanhã (20), alguns serviços da capital, como agências bancárias e lotéricas, deixarão de funcionar. Além dos serviços municipais, os de âmbito estadual e federal também retornarão apenas na sexta-feira (21), após o feriado.

O que vai fechar na quinta?

-Bancos e lotéricas não funcionarão na quinta, mas retornam normalmente às atividades na sexta.

-Linhas de ônibus da EPTC funcionarão com os horários de final de semana/feriado.

-Correios fecham amanhã e reabrem na sexta;

-Contas com vencimento para o dia 20 poderão ser pagas no dia seguinte, sem acrescimento de multa.

-A Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado ficará fechada na quinta, e reabre na sexta às 7h da manhã.

-Unidades de Saúde atenderão apenas na sexta-feira;

-Agências e postos de atendimento da CEEE fecham na quinta e reabrem na sexta, oferecendo atendimento pela -Agência Virtual, ou pelo teleatendimento.

– Os trens funcionarão com a tabela horária de domingos e feriados.

O que funcionará normalmente?

-Pronto-atendimentos e hospitais permanecerão abertos 24 horas;

-Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizará as coletas normalmente;

-Supermercados abrirão durante o horário comercial;

-Comércio, no geral, tende a funcionar como de costume, de acordo com o Sindilojas; shoppings funcionarão com horário de domingo, com funcionamento normal nas praças de alimentação e cinema.

