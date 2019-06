O que se sabe sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flordelis

O pastor Anderson do Carmo foi morto a tiros no dia 16 de junho dentro da casa em que morava com a mulher, a deputada Flordelis, e parte dos 55 filhos do casal – a maioria, adotados – em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A Polícia Civil prendeu dois dos filhos da deputada – Flávio, que é filho biológico de Flordelis e que admitiu ter dado seis tiros no padrasto, e Lucas, que teria comprado a arma do crime.

Agora, os investigadores apuram a suspeita de que Flordelis e mais três filhas do casal também teriam participado do assassinato.

Dois dias após o crime, os policiais encontraram, dentro da casa da família, a arma usada para matar Anderson em cima de um armário, enrolada em um pano, além de um edredom com manchas de sangue e uma fogueira no quintal, com diversos objetos já carbonizados.

Os investigadores tentam descobrir se outras pessoas participaram do crime, além dos dois irmãos, e quais foram as motivações e as circunstâncias que levaram ao assassinato.

O que se sabe até o momento sobre o crime:

Autor dos disparos