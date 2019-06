O que você precisa saber antes de visitar Chernobyl, tema da nova série de TV

Um parque de diversões em ruínas, brinquedos abandonados em uma sala de aula, uma sala de controle destruída. O cenário desolador de Chernobyl, terreno do maior acidente nuclear da História, há tempos está na lista de pessoas em busca de destinos inusitados em suas viagens. Mas, após a estreia da elogiada série homônima da HBO, a região, no norte da Ucrânia, está experimentando um grande crescimento turístico.

Liberada para visitação desde 2002, a chamada Zona de Exclusão, área de 2.600 quilômetros quadrados ao redor do núcleo da explosão do reator número 4, ainda é cercada de dúvidas. É seguro visitar a usina e sua cidade de apoio, Pripyat , evacuada no dia 26 de abril de 1986, data do acidente? É possível fazer este roteiro por conta própria? O que se espera encontrar lá?.

É seguro

Sim, desde que as regras sejam seguidas. As autoridades ucranianas monitoram constantemente a área, e a visita somente é permitida quando os níveis de radiação estão muito baixos. É comum as agências de turismo darem um dosímetro para cada cliente, para que eles possam medir os níveis de radiação. Além disso, cada visitante passa por detectores de radiação por pelo menos três vezes.

Como a radiação está impregnada no solo e nas estruturas (e por lá deve permanecer por muito tempo), é proibido encostar em paredes ou pegar alguma coisa do chão, seja uma pedra ou uma folha. Por outro lado, é interessante observar como a natureza vai se recuperando da tragédia e tomando o seu lugar de volta. A presença de animais selvagens passou a ser muito mais frequente e, em dias de sorte, visitantes podem até se deparar com alguma raposa.

A visita só é possível quando intermediada por uma agência especializada, que trata tanto dos trâmites burocráticos (cada visitante precisa de uma autorização especial das autoridades ucranianas, que deve ser pedida com, no máximo, dez das de antecedência) quanto do transporte.

Os guias, credenciados, também ficam responsáveis por indicar os locais que podem ou não ser visitados. Lugares muito fechados ou com grande concentração de água acumulam mais radiação, por isso, estão fora da zona visitável. Assim como muitos prédios que, por problemas estruturais, oferecem risco de desabamento. A melhor forma de encontrar uma agência turística autorizada pelo governo é pela Associação de Operadoras de Turismo de Chernobyl.

Custo do passeio

Os pacotes mais básicos, de passeios de um dia completo, costumam variar entre 99 e 119 euros . O roteiro engloba tanto a área industrial quanto a cidade de Pripyat, lar de mais de 50 mil pessoas antes do acidente. É la que estão os cenários mais impressionantes de cidade-fantasma, como o parque de diversões que seria inaugurado no dia 1° de maio de 1986, as ruas vazias, a estátua de Lenin e a escola e o hospital abandonados.

O valor inclui transporte, guia, autorização para acesso, o medidor de radiação, roupas e máscaras de proteção (necessárias em alguns pontos) e o almoço, servido no antigo restaurante da usina, no melhor estilo dasstolovayas soviéticas, bandejões que servem fartas porções de comidas típicas ucranianas.

