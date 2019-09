O Quinteto de Sopros da Universidade de Caxias do Sul se apresenta neste domingo no Museu da Uva e do Vinho

Com 25 anos de atividades, o projeto “Concertos ao Entardecer” da Orquestra Sinfônica da UCS (Universidade de Caxias do Sul) estará presente neste domingo no Museu da Uva e do Vinho (bairro Forqueta), na cidade da Serra Gaúcha. A atração é o Quinteto de Sopros da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, que se apresenta às 15h, com entrada franca.

O grupo, que se dedica à música de câmara, tem se notabilizado pela versatilidade e ecletismo, explorando as possibilidades dos instrumentos da família das chamadas “madeiras” – flauta, oboé, clarinete e fagote, somados à trompa, pertencente à família dos “metais”. As peças selecionadas contemplam desde clássicos até trilhas de filmes e canções populares, com ênfase em composições brasileiras.

“De forma intimista, o grupo da UCS oferece ao público a tradicional música de qualidade apresentada pela Orquestra Sinfônica da Universidade”, ressalta o texto distribuído à imprensa. “O grupo viabiliza experiências alegres e agradáveis a partir de suas apresentações”.

Integram o Quinteto os músicos Fabiane de Oliveira (flauta), Julio Cesar Wagner (oboé), Ramon Stein (clarinete), Adilson Souza Vieira (fagote) e Saulo Coelho (trompa). Também estará no palco, na condição de convidado especial, o percussionista Douglas Gutjahr, da própria Orquestra Sinfônica da UCS.

Iniciativa

A programação do “Concertos ao Entardecer – 25 anos” prossegue até dezembro, integrado ao programa “Museu Arte Viva”, destinado a reforçar a promoção das instituições culturais desse tipo em Caxias do Sul, como locais de memória que acolhem diferentes linguagens artísticas.

A realização é do LionsEduC com o apoio da UCS, Museu Municipal da Prefeitura e Recreio da Juventude. Já o financiamento conta com recursos provenientes da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com o apoio cultural das empresas Metadados, Visate e Randon.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: