“O rádio e a TV são o coração dos meios de comunicação”, diz a presidente do SindiRádio ao ressaltar o Dia da Radiodifusão, comemorado nesta quarta-feira

Ao parabenizar os profissionais e empresas de rádio e TV pelo Dia da Radiodifusão, celebrado nesta quarta-feira, 25 de setembro, a presidente do SindiRádio (Sindicato das Empresas de Rádio e TV) do Rio Grande do Sul, Christina Gadret, destacou a importância de ambas as mídias em um mundo cada vez mais globalizado.

“A radiodifusão é o coração dos meios de comunicação e, por isso, representa um papel fundamental na sociedade, como veículo de informação e entretinimento”, disse Christina, diretora da Rede Pampa e primeira mulher a comandar a entidade de classe. “Definitivamente, são os veículos mais abrangentes do mundo, conseguindo se adaptar e manter a sua solidez como canais para a promoção dos mais importantes debates, mesmo com a chegada das novas ferramentas e tecnologias.”

Uma pesquisa realizada pelo Unric (Centro Regional de Informação das Nações Unidas, na sigla em inglês) afirma que 95% de todos os segmentos de público no mundo são contemplados pelo rádio. Esse aspecto reforça a relevância e a influência de uma mídia que – assim como a televisão – presta um serviço decisivo para as vidas de bilhões de pessoas.

“A presidente, em nome do SindiRádio, homenageia todas as empresas de radiodifusão e profissionais de rádio e televisão que trabalham arduamente para que todos os brasileiros possam receber informação de forma clara e assertiva, bem como entretenimento de qualidade”, registrou a entidade.

Agert

Já estão definidos diversos palestrantes do 25º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, de 22 a 24 de outubro no Vestena Hotel, em Canela (Serra Gaúcha). As inscrições já podem ser feitas por meio de formulário disponível no site da Agert (Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão) – em caso de dúvida, o telefone é (51) 3212-2200. Veja, a seguir a lista de conferencistas já confirmados.

– Andiara Petterle: empreendedora e executiva do mercado digital desde 1998, é vice-presidente de Produto e Operações do Grupo RBS. Atuou como diretora-executiva de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da empresa de investimentos e.Bricks Digital e conselheira de diversas empresas de tecnologia, e-commerce e mídia no País;

– Edilberto Camalionte: diretor da Atingire, é professor em diversas universidades como USP (Universidade de São Paulo) e FGV (Fundação Getúlio Vargas), além de autor de diversos livros e palestrante internacional;

– Marcelo Leite: diretor-executivo de marketing da RBS, é formado em Administração de Empresas pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), com pós-graduação em marketing pela FGV. Também foi professor de pós-graduação da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), passou pelas empresas RGE e Dell;

– João Borges: comentarista de economia da GloboNews desde 2003. Apresenta análises e comentários no portal G1 e rádio CBN, bem como em sua conta no Twitter. Eleito “Jornalista de Economia” de 2017 pela Ordem dos Economistas do Brasil e apontado em rankings como um dos 50 mais admirados profissionais do segmento;

– Fabio Wajngarten: secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, advogado pós-graduado e com especialização em Marketing de Serviços, há mais de 20 anos é empresário dos segmentos de pesquisa, planejamento de mídia e métricas de aferição em todos os meios de comunicação. Possui ampla experiência com anunciantes, agências, veículos e institutos;

– Juan Pablo Boeira: graduado em Administração pela PUCRS, pós-graduado em Comunicação, Finanças, Branding e Marketing pela ESPM e doutorando em Design e Inovação pela Unisinos (Universidade do Vale do Sinos), conta também com diploma de Inovação e Business nos Estados Unidos. É professor nos MBAs das três instituições há mais de uma década e acumula 20 anos de experiência em indústria e varejo.

– Roberto Araújo: executivo do Grupo Jovem Pan, tem MBA na FIA (Fundação Instituto de Administração), com especialização em Cambridge (Inglaterra), Lion (França) e Beijing (China). Tem a sua carreira pautada na estruturação de empresas em múltiplos segmentos, sendo reconhecidamente um entusiasta no que se refere à tecnologia como elemento transformados das relações humanas.

(Marcello Campos)

