O rapaz de 19 anos que saltou da recuperação no colégio para gerir quase meio bilhão de reais no Ministério do Trabalho foi afastado do cargo mas terá uma nova função recebendo o mesmo salário

De acordo com o jornal Correio Braziliense, o Ministério do Trabalho decidiu dispensar Mikael Tavares Medeiros, 19 anos, da função de gestor financeiro de contratos. Uma portaria assinada pelo secretário-executivo substituto da pasta, Leonardo José Arantes, nesta sexta-feira (9), confirma o afastamento do cargo após o jornal O Globo revelar que o jovem era o responsável por pagamentos anuais de cerca de 473 milhões de reais a fornecedores do Ministério do Trabalho.

No entanto, o rapaz, apadrinhado pelo PTB, continuará em um cargo comissionado, recebendo o mesmo salário: R$ 5,1 mil bruto por mês, segundo o Correio Braziliense. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União da próxima segunda-feira (12).

Segundo o jornal O Globo, até outro dia, Mikael fazia troça nas redes sociais por ter ficado de recuperação no último ano do Ensino Médio. Mikael estava desempregado; entrou há pouco na faculdade. Sua experiência profissional até ser nomeado no Ministério do Trabalho: vendedor de óculos em uma loja, indicado pelo pai.

Mikael Tavares Medeiros entrou no Ministério em outubro de 2017 e foi nomeado para o cargo de gestor financeiro pelo então secretário-executivo da pasta, Helton Yomura – atual ministro interino do Trabalho, segundo o Correio Braziliense.

No lugar dele, entrará Antônia Maria de Sousa Gadelha. O jovem é filho do delegado da Polícia Civil de Goiás Cristiomario de Sousa Medeiros, aliado de Jovair Arantes, o líder do PTB na Câmara dos Deputados. A mãe dele é diarista e recebe Bolsa-Família.

Detalhe: Leonardo José Arantes, que assina o afastamento de Mikael, é sobrinho de Jovair Arantes, justamente quem viabilizou a indicação do jovem de 19 anos no Ministério do Trabalho, comandado pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson. Segundo registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mikael é filiado ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) desde março de 2016.

Roberto Jefferson

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, afirmou nesta sexta-feira (9) que pediu ao ministro do Trabalho, Helton Yomura, que exonere Mikael da coordenação da área de recursos logísticos da pasta.

“Sobre a matéria do Globo, quero dizer que errou quem resolveu colocar um jovem inexperiente em um cargo importante no MTb; pedi ao ministro Helton Yomura que exonere esse rapaz. Esse ministério é ‘uma cabeça de burro enterrada’ no partido”, afirmou Roberto Jefferson em sua conta oficial no Twitter.

Depois de muita polêmica, o presidente do PTB desistiu no mês passado da indicação da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), sua filha, para o Ministério do Trabalho. Ela foi nomeada pelo presidente Michel Temer, mas teve a posse suspensa pela Justiça. Helton Yomura, que assumiu a pasta, também é filiado ao PTB.

