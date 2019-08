O Real Madrid consegue crédito para financiar a contratação de Neymar

Real Madrid e Barcelona seguem apostando corrida para tentar fechar a contratação de Neymar. Nesta quinta-feira (15), quem deu um passo à frente foi o clube da capital, que conseguiu os recursos necessários para fazer uma oferta atrativa ao PSG.

Segundo informações publicadas pelo jornal espanhol Sport, o presidente Florentino Pérez conseguiu aprovar um empréstimo com uma instituição financeira espanhola que permitiria o dinheiro em caixa suficiente para garantir a transferência sem depender de vendas de jogadores.

A proposta seria de 100 a 120 milhões de euros (de R$ 446 a R$ 535 milhões, na cotação atual) e mais dois jogadores a serem envolvidos no negócio como compensação.

A oferta é similar ao do Barcelona, que colocou na mesa 100 milhões de euros, Philippe Coutinho e Rakitic, segundo informações dos repórteres Moises Llorens e Sam Marsden, da ESPN.

O veículo espanhol informa ainda que o agente Pini Zahavi, envolvido na negociação, disse para o presidente do Real Madrid que Neymar já vê com bons olhos um movimento para o Santiago Bernabéu, ainda que sua preferência seja do Barcelona.

Jogador contra volta de Neymar

Pentacampeão espanhol e protagonista na campanha do título da Liga dos Campeões na temporada 1991/92, Hristo Stoichkov, ídolo do Barcelona, é contra o possível retorno de Neymar ao clube. O búlgaro, hoje comentarista do canal espanhol “Univision Deportes”, detonou o brasileiro do Paris Saint-Germain e disse que sua contratação cairia como “uma bomba no vestiário” catalão.

“O Barcelona não precisa do Neymar. Não tem lugar para jogar porque tem jogadores muito importantes no time. Tem Dembélé, Griezmann, Suárez e Messi. Onde vão colocá-lo para jogar?”, questionou o ex-jogador de 53 anos.

“Seria uma bomba no vestiário. Da minha parte, não quero que volte. Existe pressão por todo lado, é claro que tem um grupo de jogadores que quer que ele volte e cobram do presidente um esforço, mas o Barcelona não deve mover sequer um euro para isso. O clube não tem dinheiro para pagar ao PSG”, completou.

Stoichkov prosseguiu no seu comentário defendendo os jogadores especulados como moeda de troca, casos de Rakitic e Philippe Coutinho, por exemplo.

“O Barcelona oferecer esses jogadores ao PSG é uma falta de respeito. Primeiro porque Rakitic é um grande trabalhador, um rapaz muito humilde que jamais baixou a guarda e sempre defendeu os interesses do Barcelona. O Coutinho custou muito dinheiro, tem muito futebol e sempre o defendo. Nenhum jogador do Barcelona deveria sair”, afirmou.

Por fim, o búlgaro disse acreditar que Neymar não seria bem-vindo de volta no Barcelona por parte da torcida.

“Os torcedores do Barcelona não perdoariam seu retorno. Eles estão doídos pela forma como ele foi embora, e existe esse problema entre Neymar e Barcelona. A torcida preza muito pelo clube e não o perdoaria para que retorno”, concluiu.

