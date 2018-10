O Real Madrid demitiu o técnico da equipe um dia após a goleada para o Barcelona

O Real Madrid demitiu o técnico Julen Lopetegui nesta segunda-feira (29), no dia seguinte à goleada sofrida diante do Barcelona pelo Campeonato Espanhol. O argentino Santiago Solari, que comandava o Real Madrid Castilla, a equipe B, assumirá o cargo de forma interina. Ele deverá comandar o time o Melilla, na quarta-feira (31), pela Copa do Rei.

Pressão

O presidente Florentino Pérez não resistiu à pressão para trocar o comando após o Real ter sido derrotado por 5 a 1 pelo maior rival, domingo (28), no Camp Nou.

Em 9º lugar na liga nacional, o Real Madrid tem quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos pelo torneio. No período, a única vitória foi por 2 a 1 sobre o Viktoria Plzen (TCH), pela Champions League.

Objetivos na temporada

Em nota, a direção do Real Madrid disse ser necessário mudar “a dinâmica que se encontra a equipe enquanto ainda é possível alcançar todos os objetivos na temporada.”

Em um texto duro, pouco comum em demissões de treinadores, o clube afirma existir uma “grande desproporção entre a qualidade do elenco do Real Madrid, que conta com oito jogadores citados para a próxima Bola de Ouro [prêmio da revista France Football], algo sem precedentes na história da agremiação, e os resultados obtidos até esta data.”

É possível que Solari dirija o time por duas semanas, o tempo máximo que poderia ser interino pelas regras da Federação Espanhola, antes de voltar ao Castilla. Florentino Pérez usaria o tempo para encontrar um substituto definitivo.

Nome preferido

O nome preferido era de Antonio Conte, desempregado desde que foi demitido pelo Chelsea (ING), mas ele está quase descartado porque não há acordo quanto à duração do contrato. O Real lhe ofereceu acordo até o final desta temporada. O italiano gostaria de um vínculo mais longo.

A demissão de Lopetegui faz com que a decisão do técnico de assinar com o clube madrilenho quando ainda era técnico da seleção espanhola entre no rol das escolhas mais desastradas da história recente do futebol europeu.

O anúncio feito pelo Real enfureceu os dirigentes da Federação e fez com que Lopetegui fosse desligado da seleção a dois dias da estreia contra Portugal. Quatro meses depois, foi mandado embora pelo Real Madrid.

