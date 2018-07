O Real Madrid emitiu uma nota oficial para negar que tenha feito uma proposta a Neymar

O Real Madrid divulgou uma nota oficial no início da noite desta segunda-feira (2) desmentindo que teria feito uma proposta bilionária por Neymar. A informação foi dada pela TVE, canal espanhol público de televisão.

“Sobre a informação dada esta noite pela TVE sobre uma suposta oferta do Real Madrid ao PSG por Neymar, o Real Madrid manifesta que esta informação é completamente falsa. O Real Madrid não realizou nenhum tipo de oferta ao Paris Saint-Germain, nem ao jogador”, disse o clube na nota.

A TVE cravou que o clube espanhol teria feito uma proposta na casa de 310 milhões de euros, cerca de R$1,4 bilhão. O que bateria o recorde de transferência mais cara da história do futebol, já que ultrapassaria o valor que o Paris Saint-Germain gastou no brasileiro na última temporada.

“O Real Madrid está surpreso por uma televisão pública espanhola emitir uma informação absolutamente falsa sem que ninguém deste veículo tenha feito contato com nenhuma das partes envolvidas para falar sobre a tal negociação que seria facilmente desmentida”, finaliza o comunicado do Real Madrid.

Melhor jogador

Protagonista nos 2 a 0 diante do México, em Samara, Neymar marcou o primeiro da Seleção – o segundo dele na Copa –, participou da jogada do gol de Roberto Firmino e foi escolhido, em votação da entidade máxima do futebol, como melhor jogador na vitória brasileira nas oitavas.

Na saída de campo, o camisa 10 falou pela primeira vez durante o Mundial e aproveitou para desabafar. Caçado em campo contra o México, Neymar mandou recado aos adversários que encerraram a participação na Rússia.

“[Excesso de faltas sofridas] isso é complicado, não é uma coisa que cabe a mim. Só sofro a dor. Tomei um pisão desleal, da minha parte acho que fora da jogada, fora do campo. Acho que não pode. Mas é isso, eles falaram demais antes da partida e foram embora para casa.”

Neymar também fez questão de dividir os holofotes com o restante da Seleção. Mesmo após o prêmio individual, o atacante destacou o jogo coletivo do grupo de Tite.

“Não quero que seja a Copa do Neymar, quero que seja a Copa do Brasil. O coletivo é mais importante. Fico feliz por fazer parte desse grupo. Certeza de que esse time pode chegar muito longe.”

“[Quero] Parabenizar a equipe pelo jogo de hoje. O que fica são momentos da partida que temos que aprender a sofrer. Hoje demonstramos que sabemos um pouco (risos). Foi sofrido, muito difícil, sabemos da qualidade da outra equipe. Mas mais uma vez nossa equipe mostrou qualidade.”

