O Real Madrid estaria disposto a negociar o atacante Cristiano Ronaldo com a Juventus da Itália

Após a eliminação da Seleção de Portugal nas oitavas-de-final do Mundial, o atacante Cristiano Ronaldo já pode voltar a pensar no futuro da sua carreira. O atleta de 33 anos estaria sendo especulado para deixar o futebol espanhol e, segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid estaria aberto a um possível negócio.

Na competição da Rússia, o camisa 7 anotou quatro gols para o time lusitano, derrotado pelo Uruguai no último sábado (após atuar em quatro edições, o melhor jogador do mundo na atualidade continuou sem marcar gols em mata-matas do evento).

De volta para casa mais cedo, CR7 entrou em férias e rapidamente a imprensa europeia começou a noticiar um interesse da Juventus, da Itália, em contar com o astro.

Logo após a conquista da Liga dos Campeões deste ano pelo Real Madrid, no final de maio, ele havia afirmado que teria um anúncio a fazer mais à frente – não adiantou, entretanto, qualquer detalhe sobre o teor da declaração.

Mas se naquele momento o Real havia mostrado certa preocupação, atualmente o time de Madri passou a cogitar a possibilidade de levar vantagem em uma possível negociação. É o que cogita, por exemplo, a emissora de rádio Cadena Ser, uma das mais tradicionais da Espanha.

De acordo com o canal, a equipe “merengue” estaria disposta a discutir uma transação envolvendo o camisa 7. E estaria, inclusive, esperando uma tomada de posição do português sobre sua vontade de prosseguir na capital espanhola ou não para iniciar tratativas com os italianos.

Dois dias atrás, o portal italiano Tuttosport noticiou o possível interesse da Juventus, a “Velha Senhora”, em Cristiano Ronaldo, em informação replicada nessa terça-feira pelo jornal “Gazzetta Dello Sport”. O valor dos direitos federativos do craque, que chegou ao Real Madrid em 2009, estaria girando em torno de 100 milhões de euros (mais de R$ 450 milhões).

Também nessa terça-feira, o jornalista espanhol Josep Pedrerol, amigo do presidente do Real Madrid Florentino Pérez, utilizou o microfone do programa “El Chiringuito”, da La Sexta TV, para dar como certa a ida de CR7 para o time da cidade de Turim. Ele mencionou os mesmos 100 milhões de euros especulados por outros veículos.

Entenda a situação

Em 2009, o português foi comprado pelos “merengues” por 94 milhões de euros (R$ 256 milhões, na cotação da época). Desde então, ele conquistou quatro vezes a Uefa Champions League e ganhou quatro Bolas de Ouro.

A Juve está ciente dos problemas entre CR7 e o presidente Florentino Pérez – em especial por conta da sua renovação contratual – e por isso planeja oferecer ao craque um salário anual de 30 milhões de euros por quatro temporadas, perfazendo um total de 120 milhões de euros (cerca de R$ 550 milhões).

Apesar de ter multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 4,4 bilhões), o português fez um acordo verbal em janeiro para que, caso tenha interesse em trocar de “endereço”, possa ser negociado por uma “quantidade muito inferior e totalmente aceitável”, segundo o jornal “Marca”.

Deixe seu comentário: