O Real Madrid pode pagar 1 bilhão e 600 milhões de reais para tirar Neymar do Paris Saint Germain

O sonho de contratar Neymar pode não estar tão distante assim para o Real Madrid. Nesta sexta-feira (9), o jornal espanhol “As” conta que representantes do clube, o pai do jogador e dois advogados se reuniram em Paris para conversas iniciais. Apesar de o PSG não ter interesse em vender seu principal jogador, as partes acreditam que uma proposta de 400 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) seria suficiente para mudar a cabeça de Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês.

Na conversa, o Real Madrid teria garantido a Neymar pai que estaria disposto a fazer o negócio e apresentado as primeiras ofertas de salário e bônus pela assinatura do contrato. Esses valores, porém, não foram revelados pelo “As”.

O clube espanhol há muito tempo tenta contratar o camisa 10, mas perdeu sua primeira batalha para o rival Barcelona. Desde que Neymar deixou a Catalunha, porém, os rumores de uma possível transferência para Madri ganharam força. O Real acredita, inclusive, que o desejo é mútuo. Desde 2013, quando assinou com Gareth Bale, o clube não faz uma contratação “galática” e acredita que Neymar é o cara certo para liderar a era pós-Cristiano Ronaldo.

Marquinhos pede para Neymar fica no PSG

O zagueiro Marquinhos reconheceu a frustração decorrente da eliminação precoce do Paris Saint-Germain, mas ressaltou que a derrota para o Real Madrid não indica a necessidade de reviravoltas no clube francês. O brasileiro ressaltou que “é o momento de permanecer unido, confiar no projeto do presidente” e ainda apelou que o companheiro de equipe e Neymar fique em Paris.

“Especialmente eu peço que ele fique. É hora de ter um tempo, de ganhar maturidade para ter o poder. É um jogador importante para nós. É preciso que ele tenha confiança no nosso projeto, na nossa equipe, no nosso staff. É preciso se recuperar (da derrota)”, ressaltou Marquinhos em entrevista publicada pelo jornal francês “L’Équipe”.

Antes mesmo de o enfrentamento entre PSG e Real Madrid, a mídia internacional começou a especular que a estrela do time, Neymar, estaria infeliz em Paris e estaria na mira do clube espanhol. A diretoria parisiense nega que vá negociar sua estrela, contratada pelo valor recorde de 222 milhões de euros (R$ 820 milhões). O atacante ficou fora da partida em função de uma fratura no pé direito.

O zagueiro negou que a derrota para o Real Madrid coloque a perder o investimento do clube francês. Na visão de Marquinhos, todo ano em que o PSG perde uma partida há a ideia de é preciso mudar. Mas o brasileiro confia a equipe merengue, por exemplo, teve anos para evoluir em conjunto. Neste sentido, a equipe francesa deve “manter a calma” e tirar as lições das duas partidas das oitavas de final para “engrandecer o clube”.

