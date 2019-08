O Real Madrid se afastou da negociação por Neymar, porém, a diretoria mantém contato quase diário com o staff do atacante brasileiro

O Real Madrid se afastou da negociação por Neymar e espera, atento, uma resolução da operação. Segundo o jornal espanhol As, porém, a diretoria merengue mantém contato “quase diário” com o staff do atacante brasileiro. A ideia é deixar as portas abertas para o craque, mesmo com Zidane ainda querendo a contratação de Pogba.

Ainda de acordo com a publicação, a intenção do presidente Florentino Pérez é deixar claro que o Real Madrid segue interessado na contratação e agir nos bastidores. O clube tem boa relação com o pai de Neymar e com o seu empresário, Juni Calafat.

A ideia do Real Madrid é acompanhar as negociações com o Barcelona e se manter disponível para o PSG, caso o acerto com o rival catalão não se concretize. Os merengues estão de portas abertas ao atacante brasileiro.

Já Zidane acredita que, se for para gastar muito dinheiro, que seja na contratação do meia Paul Pogba, do Manchester United. Zizou não abre mão de tentar negociar a transferência do jogador.

Juventus

A Juventus entrou na briga para contratar Neymar. De acordo com o jornal As, o clube italiano ofereceu o meia argentino Dybala mais cerca de 100 milhões de euros (R$ 448 milhões) ao Paris Saint-Germain.

O diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, está diretamente em contato com o diretor técnico do PSG, Leonardo. O clube italiano ofereceu a Neymar o mesmo salário que ele recebe na França: 37 milhões de euros (R$ 166 milhões) por temporada.

A Juventus já gastou 188 milhões de euros (R$ 843 milhões) nesta janela de transferências. O clube investiu em De Ligt (85 milhões de euros), Danilo (37 milhões de euros), Cristian Romero (26 milhões de euros), Luca Pellegrini (22 milhões de euros) e Demiral (18 milhões de euros).

Para contratar Neymar, a Juventus está disposta a vender três jogadores: Mandzukic, Rugani e Matuidi. Além deles, Higuain também pode deixar o clube caso o atacante brasileiro seja contratado.

Neymar não vem sendo relacionado para as partidas do PSG. Na última semana, representantes do Barcelona passaram dois dias em Paris para reuniões com o clube francês, mas a negociação não avançou.

Mesmo sem atuar, o atacante foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos da Seleção Brasileira em setembro. A lista de jogadores para a próxima rodada de amistosos, contra Colômbia e Peru, foi anunciada na sexta-feira (16).

