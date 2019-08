O recado de Cavani a Neymar durante a novela sobre a saída do brasileiro do PSG

Maior ponto de interrogação dentro do PSG, Neymar ainda não definiu o futuro para a temporada. Especulado no Barcelona neste mercado de verão, o jogador sofre com a resistência do time francês para ser negociado. E um estrelado nome da equipe comentou sobre o craque.

Em entrevista ao jornal Le Parisien, Edinson Cavani abriu o jogo e deu sua opinião sobre o assunto. Para ele, Neymar ainda tem muito a retribuir na França e elogiou o camisa 10 da equipe:

“Acho que ele ainda tem muito a dar ao PSG. Eu o valorizo?? Muito, ele é um menino de bom coração”, afirmou o uruguaio.

Por outro lado, Neymar vem de dois anos defendendo o PSG. Apesar dos bons números, 51 gols em 58 jogos, o brasileiro conviveu com muitas lesões e não conseguiu conqusitar a Champions League.

O atacante uruguaio afirmou que no início os dois tiveram disputas dentro do clube, logo após a chegada do brasileiro. No entanto, ao longo da convivência, ambos se acertaram e acredita no potencial do camisa 10 do clube francês.

Vale lembrar que os dois tiveram um episódio polêmico. O uruguaio se preparou para cobrar a penalidade, e Neymar pediu a ele para bater. O camisa 9, no entanto, não deixou. Cobrou o pênalti, e o goleiro Anthony Lopes defendeu. Antes do lance, Cavani havia pedido a bola a Daniel Alves para cobrar uma falta, mas o lateral não cedeu. A cobrança ficou nos pés de Neymar, e Lopes também fez a defesa.

“Nossa relação é profissional. Muita coisa foi dita sobre nós. É verdade que tivemos nossas disputas durante os primeiros meses depois da chegada dele, mas é muito bom poder conversar um com outro para se explicar, e foi isso que aconteceu. As mídias sociais e a comunicação externa ao clube são muito exageradas e muita coisa que foi dita sobre nós não é verdade”, afirmou Cavani.

O atacante do PSG ainda acrescentou sobre a sua permanência no clube francês. Ele salientou que irá cumprir o seu contrato até o fim (em junho de 2020). O jogador está no clube desde julho de 2013.

“Como eu disse na temporada passada, eu me comprometi com a torcida e comigo mesmo que terminaria o meu contrato atual com o clube. Então, nós veremos se o futebol me permitirá continuar aqui. Posso até acabar voltando para o Uruguai. No futebol, as coisas não dependem só de você, tem a vontade do clube e dos torcedores”, declarou.

