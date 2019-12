Armando Burd O regime no Estado ainda é imperial

Por Armando Burd | 21 de dezembro de 2019

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, tenta fazer com que o polo naval de Rio e São José do Norte ressurjam. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

A primeira pergunta: quem elabora o orçamento anual do Estado?

Está provado e comprovado: a tarefa é exclusiva de técnicos que ficam em salas fechadas. Parlamentares e contribuintes de impostos não entram.

A segunda pergunta: quem controla a execução do orçamento?

Os mesmos técnicos, donos exclusivos do raio e do trovão.

A terceira pergunta: sobre os ombros de quem recai a dívida de 100 bilhões de reais, acumulada por décadas, consequência de orçamentos mal elaborados e executados?

A localização da resposta não pode demorar mais do que três segundos.

Alta quilometragem

Ao longo do ano, deputados da oposição gastaram sola no percurso entre suas poltronas no plenário da Assembleia e a tribuna. Tentaram convencer os governistas que jamais mudariam de opinião.

Sonho de ressurgir

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, reuniu-se com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, quinta-feira, no Rio de Janeiro, para defender a retomada do polo naval de Rio Grande e São José do Norte.

Hoje, trabalham nos estaleiros navais apenas 500 funcionários, que fazem a manutenção dos equipamentos. Em 2013, eram 25 mil. Com as denúncias de corrupção, o setor veio abaixo. As duas cidades entraram em recessão econômica profunda.

Difícil acreditar

O cacique Emílio Odebrecht desligou o filho Marcelo da sua mega-empresa. Tem todo o desenho de jogada preparada. Já fizeram tantas tramóias, seria mais uma.

Cenário de dúvidas

Na eleição à Prefeitura de Porto Alegre, o PSol admitiria abrir mão da cabeça de chapa para apoiar Manuela d’Ávila, mas faria uma exigência: ter Fernanda Melchionna como vice na chapa. Dependerá do PT, que está dividido entre compor um frentão ou lançar candidatura própria. Na segunda hipótese, a deputada estadual Sofia Cavedon surge com força. Sua atuação na Assembleia Legislativa é incansável. Tornou-se plantonista nas sessões plenárias. Por qualquer motivo corre para tribuna.

Menos pedras no caminho

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, assinará na próxima semana pacote com 102 medidas de simplificação tributária. Os contribuintes enfrentarão menos burocracia e terão custos de seus negócios reduzidos.

Zema é empresário e conhece as dificuldades de quem está do outro lado do balcão.

Propaganda fora de hora

A Justiça de São Paulo impediu o voo inadequado do governador tucano. João Doria está proibido de exigir que as escolas estaduais sejam pintadas de amarelo e azul, as mesmas cores usadas pelo PSDB. O máximo que ele pode fazer é escolher a tonalidade da cerca de sua mansão. Nada mais.

Criminosos

A Vigilância Sanitária começa mais uma operação para localizar alimentos deteriorados em supermercados, armazéns e bares do Litoral Norte do Estado. Em breve, teremos notícias de produtos recolhidos por estarem mal acondicionados, com data vendida, sem refrigeração e outras circunstâncias que são atentados à saúde pública.

Falta mais rigor

Muitos comerciantes são reincidentes ao venderam alimentos fora de condições a veranistas desatentos. Vão à praia para férias e acabam em postos de saúde ou hospitais. A punição precisa se tornar muito mais rigorosa para intimidá-los. Retirar o alvará, proibindo definitivamente de exercer o comércio, é uma alternativa.

Remédio amargo

O novo governo argentino prepara reforma da Previdência para aliviar o peso que o pagamento de aposentadorias e pensões provoca no Tesouro Nacional. Os beneficiários que recebem valores mais altos terão diminuições no que chamam de fórmula de ajuste. Em seis meses será conhecido o novo esquema de cálculo.

Faz parte do jogo

Com um ano de gestão, muitos prefeitos repetem frase do rei Luiz XIV: “Ao preencher um cargo público, consegui um ingrato e dez descontentes.”

Deve ser providenciada

O que mais falta na política de países subdesenvolvidos é vacina contra a doença infantil do personalismo.

Voltar Todas de Armando Burd

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário