O reinado de Benjamin Netanyahu, acusado de receber propinas, pode estar perto do fim

Benjamin Netanyahu é um dos primeiros-ministros israelenses com mais tempo no poder, atrás somente de David Ben-Gurion, líder da independência do país.

Em seus 12 anos no cargo, somando-se duas passagens distintas, adotou medidas liberais na economia e outras bem restritivas na área da defesa, sobretudo em relação às negociações de paz com os palestinos. O governo eleito em 2015, que ele atualmente lidera, é provavelmente o mais à direita da história daquela nação. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O reinado de Netanyahu, entretanto, pode estar perto do fim. Não porque suas decisões econômicas ou políticas tenham desencadeado algum tipo de crise, mas por suspeitas de corrupção.

Inquéritos

A polícia israelense concluiu duas investigações que conduzia há mais de um ano sobre o premiê e enviou os inquéritos ao procurador-geral, recomendando que Netanyahu seja processado.

Reportagens favoráveis

Segundo tal entendimento, ele recebeu propinas para aprovar leis e implementar outras medidas que favoreceram empresários. Num dos casos, teria oferecido ao maior jornal do país, o “Yedioth Ahronoth”, uma legislação que prejudicaria um veículo concorrente – em troca de reportagens favoráveis ao governo.

A acrescentar contornos mais folclóricos ao caso, suspeita-se ainda que Netanyahu e sua mulher tenham recebido de empresários engradados de champanhe, caixas de charutos e joias, com valores estimados em US$ 280 mil.

Conluio

Como se torna praxe em todo o mundo, Netanyahu nega tudo – e diz haver um conluio de forças policiais politicamente motivadas e da imprensa produtora de “fake news” para deturpar a vontade da população expressa nas urnas.

Denúncia

Até aqui, os partidos governistas não esboçaram reação contra o premiê, mas não se sabe que atitude tomarão se o procurador decidir denunciá-lo, o que pode criar um cenário inédito – em dois episódios anteriores, os líderes renunciaram antes da denúncia.

Oponente externo

Como o país não possui uma Constituição escrita, sobram dúvidas a respeito da permanência de Netanyahu no poder em tal cenário.

Não se ignora o risco de que ele se valha de outro artifício adotado de modo recorrente por políticos em apuros: providenciar um oponente externo e engajar-se num conflito para desviar a atenção da sociedade.

Infelizmente, seria manobra das mais fáceis para um país ao qual não faltam inimigos na região.

