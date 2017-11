O Reino Unido, a Alemanha, o Canadá, a Noruega, a Turquia e a França superam o Brasil no Prêmio Emmy Internacional

O Emmy Internacional, considerado o Oscar da TV mundial, não premiou nenhum representante do Brasil na noite desta segunda-feira (20) em Nova York, nos Estados Unidos.

A Globo teve seis indicações em cinco categorias. No total, são 44 indicados de 18 países entre as 11 categorias.

O programa “Tá no Ar” concorreu como Melhor Comédia. A redação da atração tem entre seus nomes os atores Marcius Melhem e Marcelo Adnet. Já “Alemão”, série de 4 episódios desenvolvidos de um desdobramento do longa-metragem de mesmo nome, com direção de José Eduardo Belmonte, disputou Melhor Filme/Minissérie para TV.