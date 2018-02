O Reino Unido ameaça cortar ajuda a ONGs por causa de escândalo sexual

O Reino Unido vai cortar financiamento de qualquer organização que não cumpra uma nova revisão em obras de caridade no exterior, disse a secretária de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, Penny Mordaunt, descrevendo os relatos de exploração sexual no setor como “totalmente desprezíveis”.

A Oxfam, uma das maiores instituições de caridade britânica, condenou na sexta-feira o comportamento de alguns ex-funcionários no Haiti depois de uma reportagem ter dito que trabalhadores humanitários pagaram por sexo enquanto estavam em missão para ajudar aqueles afetados por um terremoto de 2010.

Mordaunt disse que escreveria para instituições de caridade britânicas que trabalham no exterior exigindo que declarem quaisquer problemas relacionados com o dever que eles têm para proteger seus funcionários e as pessoas com quem eles trabalham de danos e abusos – a chamada “salvaguarda”.

Ela também quer que as instituições de caridade assegurem que todas as preocupações históricas tenham sido adequadamente tratadas e que especifiquem suas políticas para lidar com esses casos. Ela vai se encontrar com o regulador de caridade nesta semana.

“No que diz respeito à Oxfam e a qualquer outra organização que tenha problemas de salvaguarda, esperamos que eles cooperem plenamente com essas autoridades, e deixaremos de financiar qualquer organização que não o fizer”, disse Mordaunt em um comunicado.

Em uma declaração na sexta-feira, a Oxfam não confirmou nem negou a reportagem do jornal “The Times”, mas disse que as descobertas de má conduta “se relacionavam com ofensas, incluindo bullying, assédio, intimidação e falha na proteção do pessoal, além de má conduta sexual”.

A Reuters não pôde verificar de forma independente as alegações contidas na reportagem do The Times e não conseguiu entrar em contato com nenhuma das equipes da Oxfam que trabalhavam no Haiti.

Respondendo aos comentários de Mordaunt, a presidente do conselho da Oxfam, Caroline Thomson, disse que compartilhava de sua “raiva e vergonha de que um comportamento como esse destacado no Haiti em 2011 aconteceu em nossa organização”.

Ela disse que, como resultado direto da reportagem do Times, os membros da equipe levantaram preocupações sobre como os funcionários no Haiti foram avaliados e recrutados.

A instituição de caridade disse que estava apresentando um pacote de medidas para fortalecer sua busca por pessoal, particularmente em emergências, onde precisava recrutar pessoal rapidamente, acrescentando que as melhorias significativas foram feitas desde 2011.

“O abuso sexual é uma praga na sociedade e a Oxfam não é imune”, disse Thomson. “Não é suficiente ficar consternado com o comportamento de nossos antigos funcionários – ​devemos e vamos aprender com isso e usar como um incentivo para a melhoria”.

Tolerância zero

governo da Grã-Bretanha precisa fazer mais para que as instituições de caridade fortaleçam os procedimentos de salvaguarda para garantir que o “comportamento horrível” de alguns membros da Oxfam Internacional não seja repetido, disse um porta-voz do primeiro-ministro.

O porta-voz da Theresa May disse a jornalistas que a ministra da ajuda internacional, Penny Mordaunt, estava reunindo os representantes da Oxfam na segunda-feira para considerar quais outros passos precisavam ser levados para um escândalo de má conduta sexual no Haiti.

“O DFID (Departamento para o Desenvolvimento Internacional) tomou medidas nesta área para tentar fortalecer sistemas para reforçar uma abordagem de tolerância zero. Existem várias medidas que tomaram, mas queremos avançar nessa área”, disse ele.

